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تعزيز الربط المباشر والتكامل بين المنصات الإلكترونية

9/9/2024 3:14:49 PM
(MENAFN- Al Watan) وقّعت الهيئة السعودية للمياه وديوان المظالم اتفاقية تعاون؛ بهدف تحقيق الربط المباشر والتكامل الرقمي مع المنصة الداخلية لدى الهيئة، بمنصة تنفيذ الإدارية، بمقر ديوان المظالم بالرياض.
مثـّل ديوان المظالم في التوقيع فضيلة الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ د. علي الأحيدب، ومن جانب الهيئة وكيل الرئيس للشؤون القانونية والحوكمة الأستاذ سعد المعيقل.
وتسهم هذه الاتفاقية في تنظيم آلية الربط والتكامل الرقمي المشترك بين المنصات الرقمية لدى الطرفين، وتطوير الخدمات القضائية المرتبطة بأحكام التنفيذ الإداري، وفق نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية.
تأتي هذه الاتفاقية إنفاذًا لقرار مجلس القضاء الإداري رقم (12/1444/سادس عشر) وتاريخ 16/12/1444هـ، المتضمن أن يتم تقديم طلبات التنفيذ لصالح الجهات الإدارية، من خلال الربط المباشر والتكامل الإلكتروني بمنصة تنفيذ الإدارية والمنصات الحكومية المشتركة، وعدم قبول أي طلب يتقدم دون الربط مع منصة إلكترونية.

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