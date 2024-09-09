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60 جهاز دفع لمواقف السيارات بالرياض

9/9/2024 3:14:49 PM
(MENAFN- Al Watan) أنهت أمانة منطقة الرياض تركيب أكثر من 60 جهاز دفع إلكتروني يعمل بالطاقة الشمسية، وأكثر من 180 لوحة إرشادية، خلال أسبوعين من إعلانها إطلاق مشروع مواقف الرياض في مرحلة التشغيل التجريبي في أكثر من 2000 موقف عام بالشوارع التجارية، وما يزيد على 17 ألف موقف مُدار غير مدفوع بالأحياء السكنية المجاورة للمواقف العامة المدفوعة، وذلك قبل مرحلة التدشين الرسمي خلال الشهر القادم.
وشهدت مرحلة التشغيل التجريبي تسجيل أكثر من 500 ألف زيارة على الموقع الإلكتروني لمشروع ((مواقف الرياض))، فيما سجل أكثر من 7 آلاف مستخدم على التطبيق الذي يوفر جميع وسائل الدفع الرقمية، ويتوفر على أنظمة التشغيل IOS وAndroid.
تجربة المستخدم
بادرت أمانة الرياض بجعل مواقف السيارات خلال مرحلة التشغيل التجريبي مُعفاة من أجرة الوقوف، على أن يتم بدء العمل بنظام أجرة الوقوف لكل ساعة في المواقف العامة المدفوعة بالشوارع التجارية بعد التدشين الرسمي المقرر في أكتوبر المقبل، حيث سيقدم تطبيق ((مواقف الرياض)) خدمات دفع متعددة وآمنة، تتضمن جميع وسائل الدفع الرقمية لتعزيز تجربة المستخدم وتسهيل تعاملاته المالية، إضافة إلى خيارات ووسائل الدفع الأخرى مثل أجهزة الدفع نقداً وعبر الموقع الإلكتروني.
ويقدم مشروع مواقف الرياض ميزة جديدة تتيح لمُلاك السيارات الاستفادة من فترة سماح تصل إلى 15 دقيقة قبل تفعيل حساب مدة الوقوف، مراعاة لبعض المواقف الاستثنائية والظروف الشخصية التي قد تجبر السكان والزوار على المغادرة بعد الوقوف مباشرة.
12 منطقة
تعكس نتائج التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى جهود أمانة منطقة الرياض لتعزيز الخدمات البلدية من خلال تطبيق حلول مُبتكرة وفعّالة تسهم في تعزيز جودة الحياة للسكان والزوّار، وتحقيق الاستفادة المثلى من مواقف السيارات، انطلاقًا نحو منظومة متكاملة للمواقف تدعم التنمية المستدامة ورفاه الإنسان.
وانطلق مشروع مواقف الرياض في مرحلته الأولى، بعد دراسة التجارب المشابهة السابقة محليًا وعالميًا للاستفادة منها ولتفادي التحديات التي واجهتها، مُستهدفًا تنظيم وإدارة أكثر من 140 ألف موقف مُدار غير مدفوع في الأحياء السكنية، وإدارة أكثر من 24 ألف موقف عام مدفوع في الشوارع التجارية، بما يعزز تجربة التنقل ويسهم في تسهيل العثور على مواقف السيارات.
وتغطي المرحلة الأولى من المشروع 12 منطقة موزعة على أحياء الورود، والرحمانية، وغرب العليا، والمروج، والملك فهد، والسليمانية، إضافةً إلى 4 مناطق أخرى في أحياء جنوب مدينة الرياض، سعيًا إلى تشغيل وإدارة المواقف لتعزيز المنظومة التجارية في هذه المناطق، من خلال تنشيط الحركة التجارية في المناطق المجاورة للمواقف العامة.

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