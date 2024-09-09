أرقام مخيفة لسرقات الهواتف والحقائب في بريطانيا والحكومة تتحرك

MENAFN - Khaberni) خبرني - تشهد بريطانيا في الفترة الأخيرة تصاعدا ملحوظا في معدلات الجريمة، مما جعل هذه الظاهرة تشغل الرأي العام. ودفع الارتفاع الهائل في حالات سرقة الحقائب والهواتف الذكية الحكومة البريطانية إلى التعهد باتخاذ إجراءات صارمة ضد جرائم الشوارع للحد منها.

وأظهرت سلسلة من مقاطع الفيديو المنشورة على منصات خلال الأشهر الأخيرة عصابات من اللصوص الملثمين على الدراجات الهوائية وهم يسرقون الهواتف من المارة في عدة مدن بريطانية، وعلى رأسها لندن، مما أثار مخاوف السكان من الحرية المتزايدة للمجرمين في شوارع العاصمة.





** أرقام مخيفة

وتشير التقديرات إلى أن نحو 78 ألف شخص تعرضوا لسرقة هواتفهم أو حقائبهم في الشوارع خلال 2024، أي ما يزيد على 200 حادثة سرقة يوميا. ويمثل هذا الرقم أكثر من ضعف الحوادث المسجلة في الفترة نفسها حتى مارس/آذار 2023، حيث سُجلت 31 ألف حادثة سرقة للهواتف. وتفيد معلومات حكومية بأن هذا الارتفاع يُعزى إلى زيادة الطلب على الهواتف الذكية المستعملة، سواء في المملكة المتحدة أو خارجها.

ورغم هذا الارتفاع اللافت في عدد السرقات المسجلة، فإن التحقيقات لم تكن كافية، إذ أظهرت الإحصاءات أن 81.9% من التحقيقات أُغلقت دون تحديد أي مشتبه بهم، في حين تم توجيه اتهامات في 0.8% فقط من الحالات.

وكشفت دراسة جديدة أجرتها وزارة الداخلية البريطانية حول هذه القضية أن تقديرات بيانات مسح الجريمة للأشهر الـ 12 الماضية أظهرت ما يعادل أكثر من 200 سرقة يومية في شوارع إنجلترا وويلز، وهو أعلى معدل منذ أكثر من 10 سنوات، وأعلى بنحو 60% من المتوسط السنوي من عام 2012 إلى عام 2013.

في المقابل، تعهدت الحكومة بمكافحة جرائم السرقة بعد أن ارتفعت معدلات الجريمة بنسبة تزيد على 150% في العام الماضي. وستكلف الحكومة رؤساء الشرطة بمعالجة هذه الآفة المتمثلة في سرقات الشوارع. وستطلق وحدة الاستخبارات التابعة للشرطة الوطنية -المعروفة باسم "أوبال"- تحقيقا لجمع معلومات استخباراتية عاجلة عن سارقي الهواتف المحمولة، والأماكن التي تنتهي إليها هذه الأجهزة.

ويهدف التحقيق إلى تقديم صورة أوضح لسوق الهواتف المسروقة، وتحديد التدابير اللازمة لمعالجة المشكلة.





** دعوة لشركات الهواتف

ولمعالجة هذا التحدي بشكل مباشر، ستتم دعوة شركات التكنولوجيا والمصنعين لحضور قمة وزارة الداخلية لمناقشة الابتكارات الجديدة التي قد تحد من السوق غير القانونية. وسيبنى هذا على ميزات مكافحة السرقة التي قدمتها بعض شركات التكنولوجيا لحماية عملائها.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون الشرطة ومكافحة الحرائق والوقاية من الجريمة ديانا جونسون "يجب على شركات الهاتف أن تضمن إمكانية تعطيل أي هواتف مسروقة بسرعة وسهولة وبشكل دائم، بدلا من إعادة تسجيلها للبيع في سوق الهواتف المستعملة. وسنلتقي بهم قريبا لمناقشة الإجراءات الإضافية المطلوبة لتحقيق ذلك".

وأضافت "إذا عملنا معا، يمكن للحكومة وشركات التكنولوجيا وأجهزة إنفاذ القانون كسر نموذج الأعمال الخاص بلصوص الهواتف وعصابات الدراجات النارية الذين يعتمدون على هذه التجارة".

وأظهرت أحدث تقديرات مسح الجريمة أن السرقة الإجمالية، التي تشمل السرقات والتسلل بالإضافة إلى محاولات السرقة، زادت بأكثر من الثلث في العام الماضي.

كما أوضحت التقديرات المنشورة من مسح الجريمة لإنجلترا وويلز أن أكثر من ثلث جرائم السرقة (36%) تضمنت سرقة هاتف محمول في العام الماضي.