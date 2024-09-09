“حماية المنافسة” يحيل 21 شركة من منتجى بيض المائدة للنيابة

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تحريك الدعوى الجنائية وإحالة 21 من كبار منتجى بيض المائدة إلى النيابة العامة بتهمة مخالفة أحكام قانون حماية المنافسة. وتتهم هذه الشركات بالاتفاق على أسعار بيع طبق البيض الأبيض والأحمر بالمخالفة لأحكام المادة 6/أ من القانون.

وقال الجهاز فى بيان إن التجار المعنيين، الذين ينتمون إلى شعبة بيض المائدة التابعة للاتحاد العام لمنتجى الدواجن، بما فى ذلك بعض أعضاء مجلس إدارة الشعبة، قاموا بالاتفاق يومياً على تحديد أسعار بيع طبق البيض من المزارع للتجار. وقد أدى هذا الاتفاق إلى ارتفاع أسعار طبق البيض بشكل مبالغ فيه، متسبباً فى زيادة غير مبررة فى الأسعار خلال الفترة الماضية.

موضوعات“راية فودز” تستهدف زيادة صادرات الفراولة إلى 50 مليون دولار 2024-2025 “راية فودز” تعتزم زراعة 800 فدان فراولة لزيادة الصادرات “التموين”: شراكة مع القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية للتجارة الداخلية

وأشار الجهاز إلى أن عملية الفحص والتقصى أثبتت أن شعبة بيض المائدة تتواصل مع كبار المزارع فى نهاية كل يوم لتحديد أسعار البيض للأيام التالية، ثم تعلن الأسعار المتفق عليها عبر صفحات الفيسبوك الخاصة بالشعبة والاتحاد، بالإضافة إلى مجموعات التواصل الاجتماعى المحلية، لضمان تطبيق الأسعار الموحدة على مستوى الجمهورية.

وأضاف الجهاز أن المخالفين اتبعوا منهجية لزيادة الأسعار بشكل تدريجي، مستغلين الظروف الاقتصادية لزيادة الأعباء على المواطنين، خاصةً وأن البيض يعتبر سلعة غذائية أساسية. وتبين من الفحص أن بعض المخالفين شجعوا بعضهم البعض على رفع الأسعار، واستغلوا زيادة الرواتب والعلاوات الحكومية كذريعة لرفع الأسعار.

كما أشارت الأدلة التى حصل عليها الجهاز إلى أن المخالفين قاموا بتبادل خطط التسعير المستقبلية بهدف التحكم فى السوق وتوحيد الأسعار بين كافة المزارع والتجار على مستوى الجمهورية، مما قضى على المنافسة وأضر بمصالح المستهلكين.

من جانبه، قال أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجى الدواجن، إن الشعبة لم تتلق أى بلاغات من جهاز حماية المنافسة بشأن تورط أى من أعضائها فى قضايا احتكار. وأوضح أن البيض سلعة لا تُحتكر ولا تُخزن للتحكم فى أسعارها، وأن الأسعار تُحدد يومياً وفقاً لآلية العرض والطلب.

وأشار نبيل إلى أن المعروض من البيض انخفض إلى 500 ألف طبق يومياً خلال العام الحالي، مقارنة بنحو 1.2 مليون طبق فى العامين الماضيين، وذلك بسبب التغيرات المناخية من رطوبة وارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى تخارج بعض المربين.

بدوره، قال محمود العنانى، رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، إن الاتحاد لا يتدخل فى تسعير الدواجن أو البيض وليس له علاقة بالتسعير نهائيًا. وأكد أن الاتحاد يسعى للقاء جهاز حماية المنافسة لمعرفة تفاصيل حول الشركات المعنية وإجراءاتها، وللتأكد من أنها تعمل وفقاً للقانون. وأوضح أن ارتفاع أسعار طبق البيض يرجع إلى نقص المعروض من أمهات البياض المستوردة، والذى سببه تراجع معدلات الاستيراد خلال العامين الماضيين نتيجة أزمة الدولار.