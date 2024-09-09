“حماية المنافسة” يحيل 21 شركة من منتجى بيض المائدة للنيابة

(MENAFN
- Al-Borsa News) العنانى: نقص أمهات البياض وراء ارتفاع أسعار البيض
قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تحريك الدعوى الجنائية وإحالة 21 من كبار منتجى بيض المائدة إلى النيابة العامة بتهمة مخالفة أحكام قانون حماية المنافسة. وتتهم هذه الشركات بالاتفاق على أسعار بيع طبق البيض الأبيض والأحمر بالمخالفة لأحكام المادة 6/أ من القانون.
وقال الجهاز فى بيان إن التجار المعنيين، الذين ينتمون إلى شعبة بيض المائدة التابعة للاتحاد العام لمنتجى الدواجن، بما فى ذلك بعض أعضاء مجلس إدارة الشعبة، قاموا بالاتفاق يومياً على تحديد أسعار بيع طبق البيض من المزارع للتجار. وقد أدى هذا الاتفاق إلى ارتفاع أسعار طبق البيض بشكل مبالغ فيه، متسبباً فى زيادة غير مبررة فى الأسعار خلال الفترة الماضية.
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وأشار الجهاز إلى أن عملية الفحص والتقصى أثبتت أن شعبة بيض المائدة تتواصل مع كبار المزارع فى نهاية كل يوم لتحديد أسعار البيض للأيام التالية، ثم تعلن الأسعار المتفق عليها عبر صفحات الفيسبوك الخاصة بالشعبة والاتحاد، بالإضافة إلى مجموعات التواصل الاجتماعى المحلية، لضمان تطبيق الأسعار الموحدة على مستوى الجمهورية.
وأضاف الجهاز أن المخالفين اتبعوا منهجية لزيادة الأسعار بشكل تدريجي، مستغلين الظروف الاقتصادية لزيادة الأعباء على المواطنين، خاصةً وأن البيض يعتبر سلعة غذائية أساسية. وتبين من الفحص أن بعض المخالفين شجعوا بعضهم البعض على رفع الأسعار، واستغلوا زيادة الرواتب والعلاوات الحكومية كذريعة لرفع الأسعار.
كما أشارت الأدلة التى حصل عليها الجهاز إلى أن المخالفين قاموا بتبادل خطط التسعير المستقبلية بهدف التحكم فى السوق وتوحيد الأسعار بين كافة المزارع والتجار على مستوى الجمهورية، مما قضى على المنافسة وأضر بمصالح المستهلكين.
من جانبه، قال أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجى الدواجن، إن الشعبة لم تتلق أى بلاغات من جهاز حماية المنافسة بشأن تورط أى من أعضائها فى قضايا احتكار. وأوضح أن البيض سلعة لا تُحتكر ولا تُخزن للتحكم فى أسعارها، وأن الأسعار تُحدد يومياً وفقاً لآلية العرض والطلب.
وأشار نبيل إلى أن المعروض من البيض انخفض إلى 500 ألف طبق يومياً خلال العام الحالي، مقارنة بنحو 1.2 مليون طبق فى العامين الماضيين، وذلك بسبب التغيرات المناخية من رطوبة وارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى تخارج بعض المربين.
بدوره، قال محمود العنانى، رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، إن الاتحاد لا يتدخل فى تسعير الدواجن أو البيض وليس له علاقة بالتسعير نهائيًا. وأكد أن الاتحاد يسعى للقاء جهاز حماية المنافسة لمعرفة تفاصيل حول الشركات المعنية وإجراءاتها، وللتأكد من أنها تعمل وفقاً للقانون. وأوضح أن ارتفاع أسعار طبق البيض يرجع إلى نقص المعروض من أمهات البياض المستوردة، والذى سببه تراجع معدلات الاستيراد خلال العامين الماضيين نتيجة أزمة الدولار.
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