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التموين: شراكة مع القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية للتجارة الداخلية

9/9/2024 3:06:03 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية لتطوير البنية التحتية للتجارة الداخلية وتوفير التمويل اللازم والفرص الاستثمارية المرتبطة كذلك بقطاع الصناعات الغذائية.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى ضرورة تعزيز التعاون مع كل الجهات المعنية في مجالات تمويل استيراد السلع الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي وتطوير آليات العمل بالبورصة السلعية المصرية، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء الصوامع وزيادة السعات التخزينية، مؤكدًا على ضرورة خلق أوجه جديدة للعمل المشترك مع المؤسسات المالية والعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

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جاء ذلك خلال لقاء وزير التموين والتجارة الداخلية مع محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر والوفد المرافق، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك.

واطلع وزير التموين والتجارة الداخلية على العروض البنكية والفرص التمويلية والاستثمارية المتاحة من قبل بنك أبو ظبي الأول مصر، وأوجه التعاون مع الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية لتمويل شراء السلع الأساسية والعمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وكذلك البورصة السلعية.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر، على تطلعه تعزيز التعاون مع الوزارة وجهاتها التابعة في مجالات التجارة الداخلية وتعزيز مشروعات تحقيق الأمن الغذائي، وتمويل مشروعات الوزارة المختلفة، الصوامع والمستودعات الاستراتيجية والمناطق اللوجستية وأسواق الجملة والنصف جملة.

حضر الاجتماع حسام الجراحي نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، و أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، ومن جانب البنك محمد جلال الدين المدير العام رئيس قطاع الأسواق المالية، و مصطفى فهمي مدير تنفيذي رئيس مبيعات الأسواق العالمية، و تامر الجوهري رئيس قطاع الخدمات المصرفية.

المصدر:

MENAFN09092024000202011048ID1108653669

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