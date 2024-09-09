وكيل الداخلية تفقد الاستعدادات الأمنية والمرورية لمباراة الكويت والعراق ضرورة استقبال الجماهير بصدر رحب



أهمية العمل بروح الفريق الواحد والالتزام بالضبط والربط والانضباط العسكري والحرص على حسن المظهر والالتزام بتنفيذ الأوامر وفقاً للخطط المعدة الالتزام بالخطط الأمنية والتنظيمية بما يضمن سير المباراة بسلاسة وأمان ويعزز من صورة الكويت في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى





قام وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف اليوم الاثنين بزيارة ميدانية إلى ستاد «جابر الأحمد الدولي»، يرافقه عدد من القيادات الأمنية الميدانية وذلك للاطلاع على الاستعدادات الأمنية لمباراة منتخبي الكويت والعراق ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونقل الفريق النواف تحيات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وتوجيهاته بضرورة استقبال الجماهير بصدر رحب، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالخطط الأمنية والتنظيمية، بما يضمن سير المباراة بسلاسة وأمان، ويعزز من صورة الكويت في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.

واستمع الفريق النواف إلى شرح تفصيلي للخطة الأمنية التي سيتم تنفيذها على أرض الواقع والواجبات المنوطة بكل وحدة من الوحدات المشاركة في تأمين المباراة ودور كل منها وآلية التنسيق مع كافة الأجهزة المختصة بالدولة.

وأكد على تقديره للجهود الحثيثة لرجال الأمن والاستعدادات التي تم اتخاذها من قبل الأجهزة الأمنية وكذلك الجهات المعاونة والمساندة، مشددا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد والالتزام بالضبط والربط والانضباط العسكري والحرص على حسن المظهر والالتزام بتنفيذ الأوامر وفقا للخطط المعدة بما لا يخل بالإجراءات والنظم الأمنية المعمول بها.