وكيل الداخلية تفقد الاستعدادات الأمنية والمرورية لمباراة الكويت والعراق ضرورة استقبال الجماهير بصدر رحب

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أهمية العمل بروح الفريق الواحد والالتزام بالضبط والربط والانضباط العسكري والحرص على حسن المظهر والالتزام بتنفيذ الأوامر وفقاً للخطط المعدة
الالتزام بالخطط الأمنية والتنظيمية بما يضمن سير المباراة بسلاسة وأمان ويعزز من صورة الكويت في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى
قام وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف اليوم الاثنين بزيارة ميدانية إلى ستاد «جابر الأحمد الدولي»، يرافقه عدد من القيادات الأمنية الميدانية وذلك للاطلاع على الاستعدادات الأمنية لمباراة منتخبي الكويت والعراق ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
ونقل الفريق النواف تحيات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وتوجيهاته بضرورة استقبال الجماهير بصدر رحب، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالخطط الأمنية والتنظيمية، بما يضمن سير المباراة بسلاسة وأمان، ويعزز من صورة الكويت في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.
واستمع الفريق النواف إلى شرح تفصيلي للخطة الأمنية التي سيتم تنفيذها على أرض الواقع والواجبات المنوطة بكل وحدة من الوحدات المشاركة في تأمين المباراة ودور كل منها وآلية التنسيق مع كافة الأجهزة المختصة بالدولة.
وأكد على تقديره للجهود الحثيثة لرجال الأمن والاستعدادات التي تم اتخاذها من قبل الأجهزة الأمنية وكذلك الجهات المعاونة والمساندة، مشددا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد والالتزام بالضبط والربط والانضباط العسكري والحرص على حسن المظهر والالتزام بتنفيذ الأوامر وفقا للخطط المعدة بما لا يخل بالإجراءات والنظم الأمنية المعمول بها.
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