التجديف الحديث يشارك في بطولتي العالم وآسيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
يشارك منتخبا الرجال للشراع والتجديف الحديث في بطولة العالم للتجديف ماسترز بألمانيا، والشباب في بطولة آسيا بالصين.
وتنطلق المنافسات في البطولتين بعد غدٍ وتستمر حتى السبت المقبل، ضمن خطط اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان لتوفير فرص الاحتكاك للاعبين وصقل قدراتهم.
وأكد الاتحاد في بيان صادر اليوم أن المنتخبين يستعدان لخوض المنافسات بعد مراحل عدة من الاستعداد بمعسكرات تدريبية داخلية وخارجية بالتنسيق مع الأندية.
ووقع اختيار الأجهزة الفنية على اللاعبين حمد سعيد المطروشي وخميس غانم الشامسي لخوض منافسات زوجي رجال 43 سنة، وأحمد خميس الحمادي ويحيى فاضل الحمادي لفئة زوجي رجال 36 سنة في بطولة العالم للتجديف ماسترز، بالإضافة إلى حمد عامر الشامسي وسلطان أحمد الشامسي لمنافسات زوجي فئة الشباب بالصين.
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