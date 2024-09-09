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التجديف الحديث يشارك في بطولتي العالم وآسيا

9/9/2024 3:00:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يشارك منتخبا الرجال للشراع والتجديف الحديث في بطولة العالم للتجديف ماسترز بألمانيا، والشباب في بطولة آسيا بالصين.

وتنطلق المنافسات في البطولتين بعد غدٍ وتستمر حتى السبت المقبل، ضمن خطط اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان لتوفير فرص الاحتكاك للاعبين وصقل قدراتهم.

وأكد الاتحاد في بيان صادر اليوم أن المنتخبين يستعدان لخوض المنافسات بعد مراحل عدة من الاستعداد بمعسكرات تدريبية داخلية وخارجية بالتنسيق مع الأندية.

ووقع اختيار الأجهزة الفنية على اللاعبين حمد سعيد المطروشي وخميس غانم الشامسي لخوض منافسات زوجي رجال 43 سنة، وأحمد خميس الحمادي ويحيى فاضل الحمادي لفئة زوجي رجال 36 سنة في بطولة العالم للتجديف ماسترز، بالإضافة إلى حمد عامر الشامسي وسلطان أحمد الشامسي لمنافسات زوجي فئة الشباب بالصين.

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