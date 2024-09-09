اتحاد الكرة الآسيوي : الأهلي السعودي طلب نقل مباراة برسبوليس الإيراني ووافقنا لظروفه

أكد نضال بحران المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الآسيوي اليوم الاثنين أن إدارة المسابقات بالاتحاد القاري وافقت على طلب نادي أهلي جدة السعودي وبريسبوليس الإيراني يوم 16 سبتمبر في افتتاح دوري ابطال آسيا للنخبة من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة الى ملعب الامير عبدالله الفيصل .

وأوضح

نضال بحران في تصريحات لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) أن الاتحاد الآسيوي تلقى طلبا

من النادي الأهلي

بنقل المباراة الى ملعب الامير عبدالله الفيصل لعدم إمكانية حجز ملعب مدينة الملك عبدالله ضمن الفترة الزمنية النظامية لإقامة مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأصدر الأهلي بيانا أمس الأحد أكد فيه تمسكه بحقه باللعب باستاد الملك عبدالله بجده لكن محاولاته لحجز الملعب فشلت بسبب الحجز المسبق لإقامةً مباراة الاتحاد والوحدة الدورية يوم 15 سبتمبر الجاري وهو ما عجل بطلب النادي لتغيير الملعب الى استاد الأمير عبد الله الفيصل.

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