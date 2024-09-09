46 دارساً في ختام دورة صقل مدربي الكاراتيه

اختتمت بنجاح كبير بصالة نادي الشارقة للألعاب الفردية على مدار 3 أيام دورة صقل وتصنيف للمديرين الفنيين ومدربي الكاراتيه والإداريين التي نظمها الاتحاد، ضمن خطته السنوية للارتقاء بالمستوى الفني للكاراتيه بالدولة في إطار مبادراته ضمن الخطة السنوية للاتحاد استعداداً للموسم الجديد 2024 ـ 2025، وشارك بالدورة 36 مدرباً ومساعد مدرب و10 إداريين.

وكان اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه قد وجه لجنة إعداد الخطة العامة للموسم الرياضي الجديد بضرورة إعطاء المزيد من الأهمية لدورات تأهيل وصقل المدربين من أجل الارتقاء بالمستوى الفني للمنافسات خلال الموسم من أجل إعداد المنتخبات الوطنية للمراحل السنية المختلفة للمشاركات بالاستحقاقات الدولية القادمة.

اشتملت الدورة على محاضرات نظرية وعملية جاء فيها أهم ما ورد في الشروط الفنية لبطولات الموسم، وشرح لأحدث تعديلات قانون التحكيم الدولي، إضافة إلى تدريب عملي للكاتا وللكوميتيه، واختتمت الدورة باختبارات نظرية وعملية للمدربين وفقاً للاتحاد الدولي للكاراتيه.

قام بإلقاء المحاضرات للمشاركين بالدورة كل من الخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد رئيس اللجنة الفنية عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي، والخبير هشام سري المدير الفني للاتحاد والخبير نادر بيجي مدرب منتخب الإمارات للكاتا والحكم الدولي جابر الزعابي رئيس لجنة الحكام عضو لجنتي الحكام بالاتحاد الآسيوي والدولي.

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