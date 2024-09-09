ختام دورة علم الحركة في تدريبات بناء الأجسام بـ«أكاديمية IFBB الدولية بدبي»

اختتمت بنجاح كبير، أمس، دورة علم الحركة في تدريبات بناء الأجسام، التي نظمتها أكاديمية IFBB الدولية للياقة البدنية وبناء الأجسام بالخليج العربي ومقرها دبي للمرة الثانية، حيث تعتبر تلك الدورة من الدورات الحديثة في بناء الأجسام، وذلك على مدار يومي 7 - 8 الجاري بصالة «وورلد جيم» في أم الرمول بدبي، حاضر في الدورة المحاضر والحكم الدولي وليد عبدالكريم المدير العام للأكاديمية، بمشاركة كبيرة من المدربين والمدربات من داخل وخارج الدولة، واشتملت الدورة على المحاور التالية:

«مسيمات العضلات، مسيمات الهيكل العظمي، الوصف التشريحي للجسم، حركة الجسم والمفاصل، التشريح العضلي، شرح تدريبات المقاومة».

من جانبه، ثمن العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد، رئيس الأكاديمية، وأحد مؤسسي اللعبة، حرص مدربي ومدربات بناء الأجسام واللياقة البدنية بالإمارات والشرق الأوسط على المشاركة في دورات الأكاديمية والاستفادة من مناهجها المعتمدة من الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام في أكثر من 203 دول على مستوى العالم، مشيداً بحجم الإقبال الذي شهدته الدورة بشكل خاص، وكافة الدورات التي تؤهل المشاركين فيها إلى الحصول على درجة الماجستير في اللياقة البدنية وبناء الأجسام من الاتحاد الدولي بإسبانيا.

بدوره، أوضح المهندس وليد عبدالكريم، المحاضر الدولي مدير عام الأكاديمية، أن محاور الدورة شهدت التركيز بشكل مستمر على الأبحاث الرياضية الجديدة في طرق علم الحركة خلال الفترة الأخيرة، متمنياً أن يستفيد المدربون والمدربات بما تناولته المحاور، مبيناً أن التركيز طيلة عام 2024 بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام، برئاسة الإسباني الدكتور رفائيل سانتوجا، كان بشكل كبير على دورات البرامج ذات الأهمية في حياة الرياضيين بشكل عام ولاعب بناء الأجسام بشكل خاص، موضحاً أن الدورات هدفها الأساسي تأهيل الرياضيين بشكل سليم وتعليم كيفية تطبيقها في حياة الرياضي بصوة تضمن تحقيق هذا الأمر، ويحرز تقدماً في المجال الرياضي.

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