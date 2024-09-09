فيفا يكشف قائمة المنتخبات التي ودعت تصفيات المونديال وفي مقدمتها اليمن ولبنان

نشر الاتحاد الدولي (فيفا) اليوم الاثنين تقريرا عن المنتخبات التي فشلت في التأهل إلى بطولة كأس العالم 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

وستشهد بطولة كأس العالم 2026 مشاركة 48 منتخبا، أي أكثر بـ 16 منتخبا مقارنة بالنسخ السبع الأخيرة، وتحديداً منذ عام 1998.

وتتأهل إلى المونديال ثمانية منتخبات بشكل مباشر من قارة آسيا بالإضافة مقعد واحد في الملحق القاري، مقابل تسعة مقاعد مباشرة لقارة أفريقيا بالإضافة إلى مقعد واحد في الملحق القاري.

وبالنسبة للكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي): فإنها ستحصل على ستة مقاعد مباشرة بجانب مقعدين في الملحق القاري ، مقابل ستة مقاعد مباشرة لقارة أمريكا الجنوبية لكرة القدم بجانب مقعد في الملحق القاري.

وتحصل

أوقيانوسيا على مقعد واحد مباشر بجانب مقعد واحد في الملحق القاري، في الوقت الذي تحصل فيه قارة أوروبا على 16 مقعدا مباشرا في المونديال.

وبالنسبة للمنتخبات التي تم إقصاؤها بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فهي بنجلادش وبوتان وبروناي وكمبوديا وتايوان وجوام وهونج كونج ولاوس ولبنان وماكاو وجزر المالديف ومنغوليا وميانمار ونيبال باكستان، الفلبين، سنغافورة، سريلانكا وطاجيكستان وتيمور الشرقية وتركمنستان واليمن.

هناك خمسة أدوار تأهيلية في المجمل لتحديد المقاعد الثمانية المباشرة التي مُنحت لآسيا في كأس العالم 2026، مع تأهل منتخب إضافي إلى الملحق القاري.

وفيما يخص الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لم يتأكد إقصاء أي منتخب حتى الآن من تصفيات المونديال.

وتتنافس 53 دولة في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في ثماني مجموعات تضم كل مجموعة منها ستة منتخبات، ومجموعة واحدة من خمسة منتخبات بعد انسحاب إريتريا، ويتأهل كل متصدر لمجموعته إلى كأس العالم.

وتتأهل أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثاني إلى دور فاصل لتحديد الممثل الوحيد للقارة في الملحق.

وبالنسبة لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف)، فإن المنتخبات التي تم إقصاؤها هي جزر فيرجن الأمريكية وجزر تركس وكايكوس.

تجدر الإشارة إلى أن كلا من كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية تحصل على مقاعد تلقائية كونها الدول المضيفة للبطولة، مما يترك ثلاثة مقاعد مباشرة واثنين آخرين محتملين عبر الملحق.

وبالنسبة لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، لم يضمن أي منتخب حتى الآن الخروج من تصفيات المونديال بشكل رسمي.

وبدأت تصفيات أمريكا الجنوبية في السابع من سبتمبر 2023، وسوف تنتهي في سبتمبر 2025.

تتنافس عشرة منتخبات في نظام دوري واحد، حيث تلعب ضد بعضها البعض ذهاباً وإياباً. المنتخبات التي ستحتل المراكز الستة الأولى سوف تتأهل مباشرة إلى كأس العالم، بينما يتأهل المنتخب صاحب المركز السابع إلى الملحق.

وبالنسبة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لم يتأكد بشكل رسمي حتى الآن خروج أي منتخب من تصفيات المونديال، نظرا لأن التصفيات لم تبدأ بعد، وستنطلق في مارس 2025، وستنتهي في مارس 2026.

الدور الأول سيتبع شكلاً مألوفاً، حيث سيتم تشكيل 12 مجموعة مكونة من أربع أو خمسة منتخبات، وسيضمن المتصدرون في كل مجموعة مقاعدهم في كأس العالم، ولتحديد المراكز الأربعة المتبقية في القارة العجوز، سيتم إقامة بطولة فاصلة مكونة من 16 منتخباً، وهم 12 منتخباً حصلوا على المركز الثاني في مجموعاتهم خلال الدور الأول، وأربعة منتخبات أخرى يملكون أفضل تصنيف في دوري الأمم الأوروبية.

وبالنسبة لاتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم فإن المنتخبات التي تم إقصاؤها هي جزر كوك وتونجا وساموا الأمريكية

للمرة الأولى على الإطلاق، ستضمن أوقيانوسيا مقعداً في كأس العالم، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على مقعد آخر عبر الملحق القاري.

وأقيم الدور الأول من التصفيات في سبتمبر 2024، والذي شمل تواجد المنتخبات الأربعة الأقل تصنيفاً في القارة، بعد ذلك، سيتم لعب الدور الثاني الذي يتضمن مجموعتين، تحتوي كل مجموعة على أربعة منتخبات. أما الدور الثالث والأخير سيلعب بين أربعة منتخبات بنظام نصف النهائي والنهائي، وهو الدور الذي سيحدد ممثل أوقيانوسيا في كأس العالم والملحق القاري.

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