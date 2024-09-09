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مدرب هولندا كومان قبل مواجهة ألمانيا : لا أخشى موسيالا وفريتز

9/9/2024 3:00:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال رونالد كومان، المدير الفني للمنتخب الهولندي، إنه لا يخشى الثنائي الألماني المتألق جمال موسيالا وفلوريان فريتز، وذلك قبل مواجهة المنتخبين غدا الثلاثاء، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وقال كومان في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "أعلم أن موسيالا وفريتز ثنائي رائع، لكننا لدينا أيضا العديد من اللاعبين الجيدين في خط الوسط، وسيتسببون في المتاعب للمنتخب الألماني".

وحقق كلا الفريقين فوزا كبيرا في الجولة الأولى من البطولة هذا الأسبوع، حيث فاز منتخب هولندا على البوسنة والهرسك 5 /2، فيما سجل موسيالا هدفا وصنع ثلاثة أهداف في المباراة التي حقق فيها المنتخب الألماني فوزا كبيرا على المجر 5 / صفر.

وسيفتقد كومان لخدمات جيريمي فريمبونج مدافع باير ليفركوزن، والذي غادر معسكر المنتخب الهولندي لأسباب شخصية.

وسيتواجد المهاجم فوتر فيجورست على مقاعد البدلاء بعدما تسبب في أزمة خلال تدريبات الفريق بعد تعرضه لخطأ وكان أول من عاد للفندق بعد نهاية التدريبات.

ورغم ذلك قلل كومان من أهمية تلك الواقعة.

وقال مدرب منتخب هولندا: "لقد تحدثنا عن ذلك، لا نعطي الأمر أكبر من حجمه".

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