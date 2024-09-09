ألعاب القوى يشارك في البطولة العربية للناشئين بالسعودية

أعلن اتحاد الإمارات لألعاب القوى اعتماد مشاركة المنتخب الوطني في النسخة العاشرة من البطولة العربية للناشئين والناشئات تحت 18 سنة، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 إلى 15 سبتمبر الحالي.

وتضم قائمة المنتخب سالم المقبالي "الرمي"، ومحمد أحمد المصعبي فئة "800" متر، ومريم كريم ومريم الفارسي في فئات 100، و200، و400 متر، ولبود السناني وعائشة خان وسارة النقبي في فئة "التتابع متنوع" وسلمى المري في فئة "الرمي".

وأكد علي حسن غزوان رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والحكام أن منتخبنا الوطني أكمل مراحل متدرجة من إعداده خلال الفترة الماضية بكل من مصر وإثيوبيا، بالإضافة إلى التجمعات المحلية لتنفيذ البرنامج المقرر من الأجهزة الفنية وصولاً إلى مستوى الجاهزية المطلوبة قبل الانتقال إلى أجواء البطولة العربية في السعودية.

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