كين قبل مباراته المئة مع إنجلترا: رونالدو مصدر إلهامي

استقى هاري كين قائد إنجلترا الإلهام من مسيرة كريستيانو رونالدو الرياضية الطويلة قبل خوض مباراته رقم مئة مع بلاده أمام فنلندا غداً الثلاثاء في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وأصبح مهاجم بايرن ميونيخ (31 عاما)، الذي أحرز 66 هدفا في 99 مع منتخب بلاده منذ ظهوره الأول في 2015، أول يخوض مئة مباراة مع إنجلترا منذ المهاجم وين روني في نوفمبر

الثاني 2014.

واتخذ كين، الذي سيصبح عاشر لاعب يخوض مئة مباراة مع إنجلترا، من رونالدو مرجعا له بعدما سجل قائد البرتغال (39 عاما) هدفه رقم 901 في مسيرته لمساعدة فريقه في الفوز 2-1 على اسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية أمس الأحد.

وأبلغ كين الصحفيين اليوم الاثنين "أشعر أنني في حالة جيدة حقا جسديا وذهنيا، وفي ذروة مسيرتي.

"مشاهدة لاعبين آخرين ورونالدو يسجل هدفه رقم 901، ورؤيته يتنافس في سن 39 عاما يلهمني للعب لأطول فترة ممكنة.

"أحب هذه اللعبة، وأحب تمثيل إنجلترا أكثر من أي شيء آخر ولا أريد أن ينتهي ذلك في أي وقت قريب.

"بالنسبة لي يتعلق الأمر الآن بمواصلة التحسن والاستمرارية سواء بقميص إنجلترا أو على مستوى النادي.

"أنا متعطش للمزيد ومصمم على الاستمرار في تحدي نفسي".

سيكرم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم كين قبل مباراة المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية ضد فنلندا بحفل خاص قبل المباراة سيتضمن تقديم قبعة ذهبية.

* "فخور حقا"

قال كين "الأمر مميز للغاية. أقول دائما إنه من الصعب أحيانا أن تستوعب مثل تلك الأشياء عندما تلعب. لقد تحدثت سابقا عن ذلك بشأن سجل الأهداف، لكنني فخور حقا بهذا السجل.

"أشعر بحماس شديد ستكون عائلتي هناك للاستمتاع باللحظة أيضا وهي لحظة أنا متأكد من أنني سأتذكرها عندما أتقاعد".

من ناحية أخرى، قال لي كارسلي مدرب إنجلترا المؤقت إنه يستمتع بوقته مع الفريق.

وسيدير كارسلي، الذي يقود منتخب إنجلترا تحت 21 عاما منذ عام 2021 وفاز معه ببطولة أوروبا العام الماضي، مباراتين للمنتخب الأول هذا الشهر مع احتمالية استمراره حتى الخريف بينما تبحث إنجلترا عن خليفة بدوام كامل للمدرب جاريث ساوثجيت.

وفاز كارسلي 2-صفر على أيرلندا في أول مباراة له مع إنجلترا أول أمس السبت.

وأضاف كارسلي "أعتقد أنه من الواضح أنني سأكون موجودا في ثلاث معسكرات. أنا سعيد حقا بذلك وإذا تغير الأمر فسأكون سعيدا أيضا. أنا محظوظ جدا بالموقف الحالي.

"الأهم هو الفريق وليس المدربين، يجب أن يكون اللاعبون في دائرة الضوء ويحصلوا على الاهتمام".

وقال كارسلي إن إنجلترا ستجري تغييرين أو ثلاثة في التشكيلة الأساسية لبث النشاط في الفريق قبل مواجهة فنلندا.

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