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آيفون الجديد سيستخدم تكنولوجيا رقائق آرم للذكاء الاصطناعي

9/9/2024 3:00:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، أن المعالج إيه 18، الذي من المقرر أن يكون في أحدث هواتف آيفون، صنع باستخدام تصميم شريحة «في9»، وهو أحدث تصميم لشركة آرم التابعة لسوفت بنك.

من المقرر أن تقيم أبل فعاليتها لفصل الخريف في التاسع من سبتمبر، بمقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، ومن المنتظر أن تكشف خلالها عن سلسلة جديدة من هواتف آيفون، وعن تحديثات لأجهزة وتطبيقات أخرى.

كانت أبل قد وقّعت اتفاقا مع آرم في سبتمبر العام الماضي «يمتد إلى ما بعد 2040»، وهو ما يمثل دفعة لقطاع تكنولوجيا الرقائق لدى آرم.

وقالت آرم في يوليو، إن شريحتها «في9»، تدر 50 في المئة من العوائد المرتبطة بالهواتف الذكية.

آرم صاحبة الملكية الفكرية لمعمارية حاسوبية مستخدمة في أغلب الهواتف الذكية في العالم، والتي ترخصها لأبل، ولشركات كثيرة غيرها.

وتستخدم أبل تكنولوجيا آرم في عملية تصميم رقائق أجهزتها آيفون وآيباد وماك.

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