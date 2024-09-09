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بريطانيا تطلق مراجعات استراتيجية لسياستها الخارجية

9/9/2024 3:00:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلقت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الاثنين، ثلاث مراجعات استراتيجية لسياساتها الخارجية، قائلة إنها تريد تعزيز التأثير العالمي للبلاد وإنها ستقدم نتائج المراجعات بحلول نهاية العام.

وسوف تتناول المراجعات الثلاث التي يقودها خبراء خارجيون سبل التأكد من أن العلاقات الدبلوماسية لبريطانيا تسمح لها بالاستجابة للتغيرات الجيوسياسية وتحقيق أقصى استفادة من عملها في مجال المساعدات الإنمائية وضمان أن السياسة الخارجية تلبي طموحات البلاد الاقتصادية والتجارية.

وقال وزير الخارجية ديفيد لامي: "ستساعدنا هذه المراجعات في صياغة استراتيجيتنا لزيادة التأثير العالمي للمملكة المتحدة وتعزيز النمو على المستوى الدولي وضمان عمل التنمية والدبلوماسية جنباً إلى جنب".

وفي وقت سابق، قالت الحكومة التي شكلها حزب العمال، والتي تولت السلطة في يوليو الماضي، إن السلام والأمن على المدى الطويل في الشرق الأوسط سيكونان محوراً لسياساتها الخارجية على الفور.

كما تريد الحكومة إعادة تشكيل علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي، وقالت إن التزامها تجاه حلف شمال الأطلسي "لا يتزعزع".

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