الطقس المتوقع غداً في الإمارات

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:28 والمد الثاني عند الساعة 05:27 والجزر الأول عند الساعة 09:47 والجزر الثاني عند الساعة 23:47.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:40والمد الثاني عند الساعة 03:09 والجزر الأول عند الساعة 20:05 والجزر الثاني عند الساعة **:**.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 31 85 25

دبي 41 31 85 25

الشارقة 41 28 85 20

عجمان 40 27 80 25

أم القيوين 39 27 80 30

رأس الخيمة 41 28 75 30

الفجيرة 38 29 80 40

العـين 44 31 75 20

ليوا 46 28 85 20

الرويس 41 30 85 30

السلع 40 32 85 30

دلـمـا 38 30 85 40

طنب الكبرى / الصغرى 37 30 85 55

أبو موسى 38 30 85 55.

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