تحدي شباب أبوظبي+ يسهم في بناء مستقبل الأطفال بأبوظبي أكتوبر المقبل

ينطلق“تحدي شباب أبوظبي+” بالتعاون مع الشركات الناشئة في“تكستارز”، وبدعم من هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وتكستارز، - أكبر المستثمرين في جولات التمويل الأولي في العالم -، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، خلال عطلة الأسبوع، من 25 إلى 27 أكتوبر 2024.

ويمثل التحدي مخيماً تدريبياً مبتكراً ويسهم في بناء مستقبل الأطفال في أبوظبي، والعمل على تطوير قطاع تنمية الطفولة المبكرة، من خلال إطلاق الشراكات والعمل تحت إشراف أبرز الرواد والخبراء، وتقديم الأفكار المبتكرة لمواجهة أبرز التحديات ضمن هذا القطاع.

ويتعاون تحدي شباب أبوظبي+ مع محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي“MBZUAI”، التي ستوفر خبراتها وإمكانية الوصول إلى شبكتها الواسعة خلال الحدث وما بعد البرنامج.

وفي هذا العام، ينضم تحدي شباب أبوظبي+ إلى أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة، الذي يعتبر أحد فعاليات "مبادرة ود" العالمية لتنمية الطفولة المبكرة، التي تقدمها هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.

ويمثل أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة الدور البارز للإمارة في رعاية الأطفال وتعزيز رفاهيتهم وصحتهم على جميع الأصعدة الثقافية والاجتماعية والتنموية والصحية والبيئية وغيرها، عبر مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تُسهم في تعزيز التعاون بين مختلف الجهات في مجال تنمية الطفولة المبكِّرة، من أجل ابتكار حلول لتطوير هذا القطاع. ويهدف أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة، الذي يقوم على أسس التربية الفعالة، والثقافة والهوية، والمدن المستدامة والصديقة للأسرة أيضاً إلى تعزيز التفاعل والتعاون المجتمعي في سبيل تطوير قطاع تنمية الطفولة المبكرة، ويشمل ذلك الابتكارات المميزة والفريدة التي يقدمها تحدي شباب أبوظبي+.

وتنظم هذه الرحلة التي تستغرق 54 ساعة تحت إشراف رواد المجتمع والمبتكرين، حيث يمثل فرصة لتعزيز الإبداع، وإطلاق الشراكات، وتحفيز روح الريادة في قطاع تنمية الطفولة المبكرة حيث تم تصميم تحدي شباب أبوظبي+ بالتعاون مع الشركات الناشئة في تكستارز لأي شخص يزيد عمره عن 18 عامًا، ويشمل ذلك الطلاب، والخريجين الجدد، والمتخصصين، والأكاديميين، ورواد الأعمال الطموحين، وأي شخص يتمتع بالشغف والالتزام بتطوير فكرة والعمل عليها.

وستوجه الدعوة لأفضل ثمانية فرق للانضمام إلى برنامج ما بعد تحدي شباب أبوظبي+، وهو برنامج حضانة لمدة شهر يقدم لهم الدعم لمواصلة تطوير أفكارهم الناشئة. وستعمل الفرق مع مدير برنامج مخصص، إلى جانب أفضل المرشدين وخبراء الصناعة وقادة المنظومة لصقل فكرتهم والعمل على استراتيجية التنفيذ وبناء منتج قابل للتطبيق.

وتركز هذه النسخة على أربعة محاور ضمن التحدي مع اهتمام خاص تجاه الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وهي التربية الفعالة، والثقافة والهوية، والمدن المستدامة والصديقة للأسرة، إلى جانب الأنشطة اللامدرسية.

وسيتم الإعلان عن ثمانية فائزين ودعوتهم للانضمام إلى برنامج ما بعد تحدي شباب أبوظبي+، وستحضر أفضل ثمانية فرق يوم الابتكار ضمن منتدى "ود" لتنمية الطفولة المبكرة يوم 29 أكتوبر 2024 لتشارك في يوم حافل بجلسات تبادل المعرفة التي تضم عدداً من الرواد والمتخصصين العالميين.

وفي نهاية برنامج ما بعد تحدي شباب أبوظبي+، ستكون ثلاثة فرق فائزة من بين الفرق الثمانية مؤهلة للحصول على منح بدون حقوق ملكية تصل إلى 10,000 دولار أمريكي لكل فريق.

ويمكن للمشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عامًا والذين يكملون عطلة أسبوع تحدي شباب أبوظبي+ بالتعاون مع الشركات الناشئة في تكستارز، أيضًا التقدم بطلب للحصول على برنامج تدريب داخلي لمدة ثلاثة أشهر للعمل مع شركات ناشئة رائدة في مجال تنمية الطفولة المبكرة على مستوى العالم.

وسيتيح البرنامج للمشاركين فرصة التواصل مع المبدعين الآخرين حيث يمثل تحدي شباب أبوظبي+ حدثاً بارزاً للتواصل مع الأشخاص المؤهلين والذين يتمتعون بحافز للعمل على تقديم أفكار مبتكرة وجديدة.

إنه المكان الأفضل لمقابلة مؤسسين محتملين جدد وأصدقاء وزملاء ومرشدين وغير ذلك، كما سيمكنهم من ابتكار أشياء رائعة من خلال التعرف على مشاركين آخرين يسعون إلى إحداث فارق إيجابي، حيث يوفر تحدي شباب أبوظبي+ العديد من الفرص للتواصل مع الأشخاص الذين يمتلكون أفكاراً مماثلة، والتواصل معهم للعمل على تقديم الأفكار الجديدة والمذهلة وتحويلها إلى واقع ملموس.

كما يتيح للمشاركين تجربة ما يلزم من أجل الابتكار والتغيير وتأسيس شركة مع الأشخاص المشاركين. لما يوفره تحدي شباب أبوظبي+ من فرص للتعلم التجريبي العميق تحت إشراف الخبراء والمتخصصين.

ويمثل تحدي شباب أبوظبي+ فرصة محفزة لتحويل الأفكار إلى واقع ملموس، والتي تتنوع ما بين التعلم العملي الشامل وفرص التواصل الفريدة مع الخبراء لاكتساب الخبرات منهم.

كما يقدم الحدث فرصة للمشاركين من المحترفين المتمرسين أو رواد الأعمال الناشئين للانطلاق في رحلة في عالم الريادة.

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