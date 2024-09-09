أبوظبي لألعاب المضرب يتوج الفائزين بالنسخة الأولى للريشة الطائرة

اختتمت أمس بطولة نادي أبوظبي الأولى لألعاب المضرب المفتوحة للريشة الطائرة، والتي أقيمت منافساتها على صالة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وشهدت مشاركة 279 لاعباً ولاعبة في 16 فئة.

وأحرز عبد العزيز محمد وفطيم الظهوري المركز الأول في فئة تحت 17 سنة للمواطنين والمواطنات، وأديثيا كيرين وميشا عمر المركز الأول أيضاً في الفئة نفسها للمقيمين والمقيمات.

وفاز مايد طارق ولجين أبوسالم بالمركز الأول لفئة المواطنين والمواطنات تحت 15 سنة، ونيثن باركاش وسانسكريثي إيرانيكاتوبارامبث المركز الأول بالفئة نفسها للمقيمين والمقيمات.

كما فاز محمد آل علي وحياة خليفة بالمركز الأول لفئة المواطنين والمواطنات تحت 13 سنة، وجوناثان لي ثاراكان وانانيا قانيش بالمركز الأول بالفئة نفسها للمقيمين والمقيمات، وتصدرت غدير الظاهري الفئة المفتوحة للمواطنات، وزينب سراج الفئة نفسها للمقيمات.

حضر فعاليات البطولة وتوج الفائزين سعادة نورة الجسمي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، وعبد الرحمن المنهالي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب المضرب، وعدد من أعضاء الاتحاد والنادي.

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