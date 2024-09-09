«دبي الخيرية» تبرد صيف «العمال» بسيارة لتوزيع المرطبات والمياه والفواكه

أطلقت جمعية دبي الخيرية مبادرة إنسانية متمثلة في سيارة مجهزة بشكل كامل لتوزيع المياه الباردة والعصائر والمثلجات والفاكهة مجاناً، ضمن حملتها الصيفية الموسمية «لنخفف عنهم حر الصيف»، بهدف تخفيف المخاطر الصحية على الأفراد والتجمعات العمالية، مثل الجفاف والإجهاد الحراري المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة في أرجاء إمارة دبي.



وقال أحمد السويدي، المدير التنفيذي للجمعية: «يأتي إطلاق هذه السيارة امتداداً للمبادرات النوعية التي تضطلع بها دبي الخيرية داخل الدولة وخارجها، وتجسد اهتمامها بحياة الإنسان وصحته وحمايته من العوامل الطبيعية وتداعياتها وصون كرامته الإنسانية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم، نتيجة ظاهرة الاحتباس الحراري التي أدت إلى التغيرات المناخية وارتفاع حرارة سطح الأرض».

وأضاف: «نشكر كل المساهمين والمتبرعين والشركاء الداعمين لهذه المبادرة التي تعزز قيم التكافل والتراحم والعطاء، وتجسد إحساساً عالياً بالمسؤولية المجتمعية من قبل الشركاء، وتعبر عن قوة وأصالة مجتمع دبي ودولة الإمارات بقدرته على فعل الخير، وتقديمه للعالم نموذجاً يحتذى به في التلاحم والتعاضد والاهتمام بجميع أفراده، بما يرسخ مبدأ التكافل الاجتماعي بين مختلف الشرائح الاجتماعية».

وسوف تجوب السيارة المبردة لدبي الخيرية، يومياً، مناطق إمارة دبي لتوزيع المياه الباردة والعصائر والمثلجات والفاكهة على فئة العمال لا سيما في المناطق الخارجية لتخفف عنهم وطأة الحر، وترسم الابتسامة على وجوههم، وتوعيتهم بمخاطر الإنهاك الحراري، وتشجيعهم على الإكثار من شرب المياه والعصائر الباردة لتعويض نقص السوائل في أجسامهم خلال فترة الصيف.



وأطلقت دبي الخيرية في وقت سابق حملتها الصيفية الموسمية لعام 2024، تحت شعار «لنخفف عنهم حر الصيف»، متضمنة عشرات المشاريع الإنسانية والخيرية التي تستهدف الأسر المتعففة والفئات المستحقة والعمال داخل الدولة وخارجها، مثل سقيا الماء للمصلين والعمال والأسر المحتاجة، وتوفير المكيفات والثلاجات المنزلية والمراوح وتوفير برادات وخزانات المياه، إلى جانب مشاريع حفر الآبار بأنواعها في الدول والمناطق التي تعاني من الجفاف.

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