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أبل تطلق آيفون 16.. أبرز المواصفات والإضافات الجديدة

9/9/2024 3:00:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت أبل اليوم "الاثنين" عن سلسلة هواتف آيفون 16، والتي جاءت بخمسة ألوان، أبزرها الزهري الذي خطف الانظار، والذي غاب بالسابق عن هواتف آيفون.

كما غيرت أبل من شكل الكاميرا الخلفية لهواتف آيفون، مع إبقائها لسلسلة هواتف آيفون برو.

الألوان الجديدة لآيفون 16 كانت الأسود والأبيض والزهري والأخضر والأزرق، بينما صنع الهاتف من الألمنيوم الخفيف.

ومن أبرز الإضافات كانت زر "الأكشن" الجديد، الذي يقع على جانب الهاتف الجديد. هذا الزر سيمكن المستخدم من اختيار وضيفته، وبإمكانه أن يكون مترجم فوري أو زر الإقفال أو أي مهمة أخرى.

وخصصت أبل زرا خارجيا خاصا للتصوير، والتحكم بالكاميرا من الخارج، يتيح مرونة أكثر بالتصوير بالإضافة إلى القدرة على ضبط ميزات الكاميرا المختلفة عن طريق تحريك إصبعك.

ومن التحديث الجديدة الشاشة سيكون بسرعة 60 هيرتز، وستحمل نسخة برو شاشة أكبر قليلا من آيفون العادي.

سيتم تحسين كاميرا الزاوية الواسعة، وتوسيع حجم ذاكرة الوصول العشوائي RAM.

وحددت الشركة سعر ايفون 16 بـ 799 دولار وايفون 16 بلس 899 دولار.

ساعة "أبل"

وكشفت "أبل" عن ساعتها الجديدة من الإصدار 10، التي ستتوفرة بثلاثة ألوان، منها الذهبي والرمادي الداكن، مع أشرطة معدنية متناسقة، مشيرة إلى أن المعالج هو S10 ويحتوي على محرك عصبي رباعي النواة، كما أن هيكلها المصنوع من التيتانيوم خالٍ من الكربون بنسبة 100%.

ومن ميزات "أبل 10" قدرتها على اكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم، وهي مشكلة يعاني منها 80% من المصابين دون أن يتم تشخيصهم.

وتتميز الساعة الجديدة بسرعة الشحن، حيث تصل إلى 80% في غضون 30 دقيقة فقط.

يمكن طلب الساعة اعتباراً من اليوم "الاثنين"، على أن يبدأ التسليم في 20 سبتمبر.

كما كشفت "أبل" خلال المؤتمر عن ساعة "أبل ألترا 2"، المتاحة للطلب بدءا من اليوم، وسيتم طرحها للبيع في 20 سبتمبر .

سماعة AirPods 4

وأعلنت "أبل" عن سماعة AirPods 4، مؤكدة أنها ستكون الأكثر راحة على الإطلاق بفضل شريحة H2 المتطورة.



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