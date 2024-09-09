استقبله رئيس الدولة..ملك البحرين يصل إلى أبوظبي في زيارة خاصة

وصل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مملكة البحرين الشقيقة إلى أبوظبي في زيارة خاصة للدولة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في مقدمة مستقبلي جلالته لدى وصوله مطار الرئاسة.

كما كان في الاستقبال..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

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