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الأسهم الأمريكية تحاول تعويض خسائرها .. وداو جونز يقفز 400 نقطة

9/9/2024 3:00:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت بعد تكبدها خسائر فادحة الأسبوع الماضي مع استمرار تفاؤل المستثمرين بشأن آفاق تراجع التضخم قبل بيانات مهمة في وقت لاحق من الأسبوع.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 400 نقطة، أو 0.92 بالمئة، وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 33.6 نقطة، أو 0.70 بالمئة، وربح المؤشر ناسداك المجمع 144.8 نقطة، أو 0.55 بالمئة.

هذا وتكبدت سوق الأسهم خسائر فادحة في بداية أسبوع التداول الأول لها في سبتمبر، وهو شهر صعب تاريخيًا للأسهم. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4.3%، مسجلاً أسوأ أسبوع له منذ مارس 2023. وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 5.8% مسجلاً أسوأ أداء أسبوعي له منذ عام 2022، في حين انخفض مؤشر داو جونز الذي يضم 30 سهمًا بنسبة 2.9%.

وقام السوق الآن بتسعير احتمال بنسبة 71% بأن يتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه القادم واحتمال بنسبة 29% فقط لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وفقًا لأداة FedWatch من CME Group.

MENAFN09092024000110011019ID1108653524

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