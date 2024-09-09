الأسهم الأمريكية تحاول تعويض خسائرها .. وداو جونز يقفز 400 نقطة

(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت بعد تكبدها خسائر فادحة الأسبوع الماضي مع استمرار تفاؤل المستثمرين بشأن آفاق تراجع التضخم قبل بيانات مهمة في وقت لاحق من الأسبوع.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 400 نقطة، أو 0.92 بالمئة، وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 33.6 نقطة، أو 0.70 بالمئة، وربح المؤشر ناسداك المجمع 144.8 نقطة، أو 0.55 بالمئة.
هذا وتكبدت سوق الأسهم خسائر فادحة في بداية أسبوع التداول الأول لها في سبتمبر، وهو شهر صعب تاريخيًا للأسهم. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4.3%، مسجلاً أسوأ أسبوع له منذ مارس 2023. وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 5.8% مسجلاً أسوأ أداء أسبوعي له منذ عام 2022، في حين انخفض مؤشر داو جونز الذي يضم 30 سهمًا بنسبة 2.9%.
وقام السوق الآن بتسعير احتمال بنسبة 71% بأن يتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه القادم واحتمال بنسبة 29% فقط لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وفقًا لأداة FedWatch من CME Group.
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