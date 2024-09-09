الأسهم الأمريكية تحاول تعويض خسائرها .. وداو جونز يقفز 400 نقطة

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت بعد تكبدها خسائر فادحة الأسبوع الماضي مع استمرار تفاؤل المستثمرين بشأن آفاق تراجع التضخم قبل بيانات مهمة في وقت لاحق من الأسبوع.

وصعد المؤشر الصناعي 400 نقطة، أو 0.92 بالمئة، وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 33.6 نقطة، أو 0.70 بالمئة، وربح المؤشر المجمع 144.8 نقطة، أو 0.55 بالمئة.

هذا وتكبدت سوق الأسهم خسائر فادحة في بداية أسبوع الأول لها في سبتمبر، وهو شهر صعب تاريخيًا للأسهم. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4.3%، مسجلاً أسوأ أسبوع له منذ مارس 2023. وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 5.8% مسجلاً أسوأ أداء أسبوعي له منذ عام 2022، في حين انخفض مؤشر داو جونز الذي يضم 30 سهمًا بنسبة 2.9%.

وقام السوق الآن بتسعير احتمال بنسبة 71% بأن يتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه القادم واحتمال بنسبة 29% فقط لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وفقًا لأداة FedWatch من CME Group.