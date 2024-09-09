أدنوك تواصل تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتنمية أعمالها في مجال الكيماويات

حققت "أدنوك" إنجازاً مهماً ضمن استراتيجيتها الطموحة لتنمية أعمالها في مجال الكيماويات، وذلك من خلال الإعلان عن اتفاقية للاستحواذ على حصة 35% في منشأة مقترحة لإنتاج الهيدروجين والأمونيا منخفضي الكربون تابعة لشركة "إكسون موبيل" في منطقة "باي تاون" بولاية تكساس.

وتهدف استراتيجية "أدنوك" لتنمية وتوسعة أعمالها في مجال الكيمياويات لإنشاء منصة عالمية رائدة لإنتاج الكيماويات لتلبية الطلب المتزايد على البتروكيماويات، والأمونيا، والهيدروجين منخفضة الكربون، والمساهمة في دفع الجهود العالمية لخفض الانبعاثات.

وتركز هذه الاستراتيجية على التوسع والنمو على المستويين المحلي والدولي في قطاع الكيماويات لضمان مواكبة أعمالها للمستقبل، وخلق مصادر إيرادات جديدة.

وتخطط "أدنوك" للاستحواذ على حصة شركة "أو سي آي" في "فيرتيغلوب" البالغة“50% + سهم واحد” ، حيث وصلت الصفقة إلى مراحلها النهائية ومن المتوقع إتمامها في الربع الأخير من عام 2024.

ووقعت "أدنوك" وشركة "أو سي أي" في ديسمبر 2023، اتفاقية بيع وشراء تستحوذ "أدنوك" بموجبها على كامل حصة "أو سي أي" في شركة“فيرتيغلوب” وبعد إتمام الصفقة ستصبح“أدنوك” المساهم المالك لحصة الأغلبية في "فيرتيغلوب".

ويتماشى استحواذ 'أدنوك' على حصة شركة 'أو سي آي' في شركة 'فيرتيغلوب'، مع استراتيجية الشركة الطموحة للنمو في مجال الكيماويات، ويدعم خططها لإنشاء منصة عالمية لإنتاج الأمونيا الزرقاء المستدامة، كما يساهم هذا الاستحواذ في تمكين 'فيرتيغلوب' من تسريع جهودها التي تهدف للبحث عن فرص أسواق ومنتجات جديدة، لا سيما في قطاع الحلول منخفضة الكربون الناشئي.

وتحقق صفقة الاستحواذ تقدماً جيداً وذلك بعد الحصول بالفعل على عدد من الموافقات، ومن المتوقع الحصول على جميع الموافقات المتبقية خلال الأشهر المقبلة، حيث من المخطط إكمال الصفقة في الربع الأخير من العام الحالي.

كما تمتلك "أدنوك" حصة الأغلبية في شركة "بروج بي إل سي" بنسبة تبلغ 54%، وتعد "بروج" شركة رائدة في مجال توفير حلول البوليمرات المبتكرة والمتميزة للعملاء في أكثر من 50 دولة في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، ولتعزيز طاقتها الإنتاجية، تعمل "بروج" على إنشاء "بروج 4"، وهو مشروع توسعة تبلغ تكلفته الإجمالية 6.2 مليار دولار سيساهم في رفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية للشركة من البولي أوليفينات لتصل إلى 6.4 ملايين سنوياً مما يجعله أكبر مجمع لإنتاج البولي أوليفين في موقع واحد في العالم.

بالإضافة إلى ذلك، وقعت "بروج"، ضمن تحالف يضم "أدنوك" و"بورياليس"، اتفاقية تعاون مع شركة "وانهوا كيميكال" وشركة"وانرونغ نيو ماتريالز" - فوجيان - التابعة لها، لإستكشاف جدوى إنشاء مشروع جديد في الصين، ومن المقرر أن ينتج المشروع المقترح 1.6 مليون طن سنوياً من البولي اوليفينات المتخصصة عالية الجودة.

وتعد "تعزيز"، منظومة الكيماويات والصناعة قيد التطوير في مدينة الرويس الصناعية بأبوظبي، مُمكن رئيسي لاستراتيجية "أدنوك" للنمو في مجال الكيماويات، حيث ستنتج مواد كيماوية جديدة للمرة الأولى في دولة الإمارات للمساهمة في تقليل الاعتماد على الواردات واستبدالها بمنتجات محلية الصنع، إضافةً إلى خلق فرص للشركات المحلية للنمو والتطور.

كما تعد "تعزيز" عنصراً محورياً في دعم أعمال "أدنوك" منخفضة الكربون، وذلك عبر شراكتها مع "فيرتيغلوب" لتطوير مشروع يهدف لإنتاج مليون طن سنوياً من الأمونيا منخفضة الكربون في أبوظبي.

وتسعى "أدنوك" كذلك إلى التوسع على المستوى الدولي من خلال تنفيذ عدد من عمليات الدمج والاستحواذ الاستراتيجية المدروسة وتمتلك "أدنوك" حصة 24.9% في "أو إم في" وحصة 25% في "بورياليس إيه جي"، بينما تمتلك "أو إم في" النسبة المتبقية البالغة 75% في "بورياليس".

وبحسب ما تم الإعلان عنه في شهر يوليو من العام الماضي، تُجري كل من "أدنوك" و"أوم في إيه جي" مفاوضات رسمية لدمج حصصهما الحالية في "بروج بي إل سي" و"بورياليس إيه جي"، الشركة المتخصصة في مجال توفير حلول البولي اوليفينات وإعادة التدوير المبتكرة والمتميزة والتي يقع مقرها الرئيسي في "فيينا".