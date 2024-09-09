فلاي دبي والخطوط السريلانكية توقعان اتفاقية «إنترلاين»

وقعت فلاي دبي والخطوط الجوية السريلانكية اتفاقية تعاون إنترلاين بدأت من أمس 9 سبتمبر 2024، وتوفر خيارات سفر بين دولة الإمارات وسريلانكا وخارجها على وجهات مختارة عبر شبكتي وجهات الناقلتين، حيث توفر للمسافرين إمكانية السفر على رحلات بتذكرة واحدة، وتسجيل الأمتعة، وتنسيق جداول الرحلات للمسافرين.

كما توفر اتفاقية التعاون هذه لركاب فلاي دبي إمكانية الوصول إلى 16 وجهة على شبكة الخطوط الجوية السريلانكية الممتدة في جنوبي وشرقي آسيا والشرق الأوسط وأستراليا بما في ذلك ملبورن وسيول وسنغافورة وطوكيو.



بالإضافة إلى ذلك، توفر الاتفاقية للمسافرين مع الخطوط الجوية السريلانكية رحلات متابعة سلسة عبر مركز الطيران في دبي لأكثر من 30 وجهة تخدمها فلاي دبي في أفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا الوسطى وجنوب شرقي أوروبا بالإضافة إلى الشرق الأوسط، وتشمل وجهات مميزة لقضاء العطلات مثل بوخارست وكراكوف ومومباسا ونابولي وطشقند وزنجبار.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي إن اتفاقية التعاون الجديدة مع الخطوط الجوية السريلانكية ستعزز العلاقات التجارية والسياحية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسريلانكا.

وأضاف إنه منذ بدء عملياتنا في سريلانكا في العام 2010، شهدنا طلباً قوياً على السفر بين البلدين خلال السنوات الماضية، وتعد دبي مركزاً عالمياً للطيران وتفتح اتفاقيات التعاون هذه آفاقاً جديدة لمسافرينا، مما يمنحهم المزيد من الخيارات لاستكشاف العالم بسهولة.

من جانبه قال ريتشارد نوتال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية السريلانكية إن هذه الشراكة ستعزز استراتيجية الشركة لتوسيع شبكتها وانتشارها عالمياً، وتقديم المزيد من خيارات السفر والمرونة للعملاء.

ونمت شبكة فلاي دبي اليوم إلى أكثر من 125 وجهة في 55 دولة في أفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز وأوروبا الوسطى وجنوب شرقي أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وجنوب شرقي آسيا.

وافتتحت الناقلة أكثر من 90 وجهة جديدة لم ترتبط سابقاً برحلات طيران مباشرة مع دبي ويخدمها أسطول يتألف من 88 طائرة بوينغ 737.