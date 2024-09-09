رئيس الدولة ورئيس غينيا بيساو يبحثان علاقات التعاون بين البلدين

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم فخامة عمر سيسوكو إمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

وبحث سموه ورئيس غينيا بيساو ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي ــ مختلف أوجه التعاون خاصةً في المجالات التنموية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تخدم أولويات التنمية والتطور في البلدين وتحقق تطلعات شعبيهما إلى الازدهار.

وهنأ سموه الرئيس عمر سيسوكو إمبالو خلال اللقاء بمناسبة ذكرى استقلال بلده التي توافق شهر سبتمبر الجاري متمنياً لشعبه الصديق مزيداً من التقدم والنماء.

وأكد الجانبان حرصهما المتبادل على تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وغينيا بيساو وتوسيع آفاقها بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة.