رئيس الدولة ورئيس غينيا بيساو يبحثان علاقات التعاون بين البلدين

(MENAFN
- Al-Bayan)
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم فخامة عمر سيسوكو إمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.
وبحث سموه ورئيس غينيا بيساو ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي ــ مختلف أوجه التعاون خاصةً في المجالات التنموية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تخدم أولويات التنمية والتطور في البلدين وتحقق تطلعات شعبيهما إلى الازدهار.
وهنأ سموه الرئيس عمر سيسوكو إمبالو خلال اللقاء بمناسبة ذكرى استقلال بلده التي توافق شهر سبتمبر الجاري متمنياً لشعبه الصديق مزيداً من التقدم والنماء.
وأكد الجانبان حرصهما المتبادل على تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وغينيا بيساو وتوسيع آفاقها بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة.
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