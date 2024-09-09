ترامب وهاريس إستراتيجيتان متعارضتان لخوض المناظرة التلفزيونية

تواجه كامالا هاريس دونالد ترامب "الثلاثاء" في مناظرة تلفزيونية بين المرشحين للانتخابات الرئاسية الأمريكية تثير ترقباً هائلا، ستكشف عن التعارض التامّ في الخطاب بين المدعية العامة السابقة المعروفة بحزمها، ورجل الأعمال الثري الذي اشتهر بأسلوبه التهكّمي وهجماته الشخصية.

وسيكون هذا أول لقاء بين نائبة الرئيس جو بايدن التي دخلت السباق متأخرة والرئيس الجمهوري السابق، في مناظرة تنظمها شبكة إيه بي سي التلفزيونية.



ولدونالد ترامب، المقدم السابق لبرنامج ناجح من تلفزيون الواقع، خبرة في هذا النوع من المواجهات إذ ستكون هذه مناظرته التلفزيونية السابعة.

وتبقى بعض لحظات مناظراته السابقة مطبوعة في أذهان الأمريكيين، بدءا بإعلانه الشهير خلال مواجهته مع هيلاري كلينتون عام 2016 بأن منافسته الديموقراطية في حينه يجدر أن تكون "في السجن".

غير أن أشهر مناظراته تبقى مناظرته الأخيرة مع بايدن في يونيو، والتي أدت إلى انسحاب الرئيس الديموقراطي من السباق بعد أداء كارثي.

ويبقى السؤال المطروح الآن، كيف سيتصرف ترامب في مواجهة منافسة جديدة ينعتها بشكل متكرر بـ "الماركسية" و"الشيوعية"؟

لم يكشف قطب العقارات السابق سوى معلومات ضئيلة جداً عن الاستراتيجية التي سيتبعها.

وقال ببساطة خلال لقاء مع ناخبين مطلع سبتمبر "سأدعها تتكلم" مضيفا "يمكنكم الحضور مع كل الاستراتيجية التي تريدون، لكنه يتعين عليكم التكيف مع الأجواء" خلال المناظرة.

وإذ يعتدّ ترامب بأنه ليس بحاجة إلى تحضيرات خاصة، أقر بأن "لدي اجتماعات حول المسألة، نناقش الأمر، لكن لا يمكن القيام بالكثير".

هاريس بمواجهة بايدن



هاريس من جانبها وصلت بصورة ما إلى حيث هي الآن بفضل مناظرة خاضتها في 27 يونيو 2019 أمام المرشحين في الانتخابات التمهيدية الديموقراطية، وكان بينهم جو بايدن.

واستقطبت لحظة محددة من المواجهات في ذلك اليوم الانتباه، حين أخدت السناتورة السابقة عن كاليفورنيا على نائب الرئيس السابق في عهد باراك أوباما معارضته في السبعينات لبرنامج يهدف إلى تشجيع الاختلاط والحد من الفصل العنصري، كان يقضي بنقل تلاميذ في حافلات إلى مدارس بعيدة، وهو برنامج استفادت منه حين كانت طفلة.

وأسكتت هاريس بايدن قائلة له "تلك الطفلة "في الحافلة"، كانت أنا".

ولم ينجح ردّها في إنقاذ حملتها التي أوقفتها قبل موعد الانتخابات التمهيدية، إلا أنه سلط الأضواء ولو بصورة موقتة على كامالا هاريس، واختارها بايدن لاحقا مرشحته لنيابة الرئاسة.

وفي 21 يوليو، حين سحب الرئيس ترشيحه لولاية ثانية، اختار تأييد نائبته لتكون في حال فوزها أول امرأة من أصول جنوب آسيوية تتولى الرئاسة.

وبرزت هاريس في مناظرة أخرى دارت في 7 أكتوبر 2020 بينها وبين المرشح لمنصب نائب الرئيس على تذكرة ترامب مايك بنس.

ونهرت منافسها بسطوة هادئة قائلة له مرّتين "سيّد نائب الرئيس، إنني أتكلم".

واسترجع ترامب أخيرا تلك اللحظة قائلا إنها تصرفت بشكل "كريه" حيال نائبه السابق، ولو أنه على خلاف علني معه منذ دعا أنصار الرئيس السابق إلى "شنقه" عند اقتحامهم مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

وردد المرشح الجمهوري أن كامالا هاريس "كريهة"، في تعليق على جلسة استماع في الكونغرس في 2018، حين وجهت انتقادات لاذعة إلى بريت كافانو، مرشح ترامب للمحكمة العليا في وقت كانت سناتورة.

وحظي سجالهما الحاد في ذلك الحين بتغطية إعلامية وافية واقتبست مشاهده أخيرا في مقطع فيديو تم بثه خلال مؤتمر الحزب الديموقراطي الذي أعلن رسمياً ترشيح هاريس للبيت الأبيض، مثيراً الضحك والتصفيق.

وفي 2019، عجزت هاريس عن الرد على هجمات مرشحة أخرى للانتخابات التمهيدية الديموقراطية هي تالسي غابارد حول حصيلتها كمدعية عامة.

وأفادت تقارير إعلامية أخيرا أن غابارد التي انتقلت إلى المقلب الجمهوري من الساحة السياسية الأمريكية، تعمل حاليا على تحضير ترامب لمواجهته المرتقبة مع هاريس "الثلاثاء".