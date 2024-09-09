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السيسي يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإتمام صفقة تبادل الأسرى

9/9/2024 3:00:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإتمام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، بما يسهم في تخفيف الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها أهالي غزة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري كلا على حده اليوم "لارس راسموسن" وزير خارجية الدنمارك، و"جوزيب بوريل" الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري.

وأشار السيسي إلى أن تحقيق الاستقرار يتطلب اتخاذ خطوات جدية نحو تنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، بما يحقق تطلعات شعوب المنطقة في الأمن والاستقرار والتنمية.

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