مدارس حكومية تعمم 26 دوراً للطلاب وأولياء الأمور

عممت حكومية حزمة إرشادات توضح 26 دوراً رئيساً لكل من الطلاب وأولياء أمورهم لضمان نجاح العام الدراسي الجديد، وتركز الإرشادات على تعزيز التعاون الوثيق بين والأسرة، لضمان تحقيق بيئة تعليمية إيجابية ومنضبطة تسهم في رفع المستوى الأكاديمي والسلوكي للطلاب.

وتناولت الإرشادات أدواراً متعددة لأولياء الأمور تبدأ من دورهم في متابعة سلوك أبنائهم وإرشادهم نحو السلوك اللائق، ويتطلب من أولياء الأمور متابعة الأبناء عن كثب، وإبداء الاحترام والتواصل المستمر مع المدرسة لضمان الالتزام بالقواعد المدرسية، كما شددت المدارس على أهمية متابعة الحضور والانضباط في المواعيد المدرسية، إضافة إلى المتابعة اليومية للأداء الأكاديمي والسلوكي للأبناء.

ويطلب من أولياء الأمور احترام اللوائح المدرسية والإجراءات النظامية المتعلقة بالطلاب، ويتوقع منهم التفاعل الإيجابي مع المدرسة من خلال الرد على الملاحظات التي تصل إليهم بخصوص أي مخالفات قد يرتكبها أبناؤهم، وتشدد المدارس على ضرورة تعاون أولياء الأمور مع المعلمين والإدارة لتوفير بيئة تعليمية داعمة تضمن تطور الأبناء أكاديمياً واجتماعياً. كما تلزم الإرشادات أولياء الأمور بإعلام المدرسة فور حدوث أي تغييرات في الظروف الخاصة بالطالب والتي قد تؤثر على الأداء المدرسي أو السلوك، وفي حال وجود أي مشكلات أو عدم التزام من الطالب باللوائح، ستتم إحاطة ولي الأمر لاتخاذ الإجراءات الضرورية لحلها.

دور الطلاب



بالإضافة إلى ذلك، تقدم الإرشادات للطلاب تعريفاً بدورهم في تعزيز الانضباط والمسؤولية داخل المدرسة، ويتوقع من الطلاب الالتزام بالمواعيد واحترام قواعد المدرسة والسلوك الإيجابي في جميع الأوقات، وتطالب الإرشادات الطلاب بالتركيز على التعليم وتحقيق النجاح الأكاديمي من خلال العمل الجاد والالتزام بالقوانين والأنظمة المدرسية.

وتشير الإرشادات إلى أن احترام حقوق الآخرين والالتزام بقيم النزاهة والتعاون يعد من المتطلبات الأساسية للطلاب، وشددت الإرشادات على أهمية ارتداء الزي المدرسي الرسمي بشكل لائق ونظيف، حيث يعتبر جزءاً من الهوية المدرسية التي تعزز الانضباط والانتماء.

بالإضافة إلى ذلك، يحظر على الطلاب ارتكاب أي مخالفات تتعارض مع القيم المدرسية، مثل ارتداء الملابس غير الملائمة أو التأخر عن الحصص الدراسية، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة في حال حدوث ذلك، ويجب على الطلاب الحفاظ على ممتلكات المدرسة والمساهمة في توفير بيئة آمنة ونظيفة.

وتعزز إرشادات المدارس أهمية الدور الاجتماعي للطلاب من خلال تشجيعهم على المشاركة في الأنشطة المدرسية المختلفة، سواء كانت أكاديمية أو رياضية أو ثقافية، والتي تهدف إلى تطوير مهاراتهم الشخصية والاجتماعية.

وأكدت الإرشادات أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المدرسية، حيث يتم تذكير أولياء الأمور بدورهم في توجيه أبنائهم والتواصل مع المدرسة لضمان تحقيق الانضباط الأكاديمي والسلوكي، واعتبرت المدارس أن هذا التوجيه يعد جزءاً من مسؤولية الأسرة والمجتمع في إعداد الطلاب ليكونوا أفراداً ناضجين وقادرين على التعامل مع تحديات المستقبل، إلى جانب ذلك، يجب على الطلاب وأولياء الأمور الحفاظ على حقوق الآخرين، والتصرف بمسؤولية داخل المدرسة وخارجها.



