شرطة أبوظبي تدعو السائقين الى الإلتزام بالقيادة الآمنة أثناء تشكل الضباب

دعت شرطة أبوظبي السائقين الى الالتزام بالقيادة الآمنة وبالسرعات المحددة

80كم / ساعة أثناء تشكل الضباب وترك مسافة أمان كافية وعدم الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة .

وأكدت انها تعمل على تنبيه السائقين بالسرعات المتغيرة

التي يغطيها الضباب، عبر وسائل مبتكرة تحذيرية هي التنبيهات العاجلة عبر مواقع للمتابعين لحسابات شرطة أبوظبي

و رسائل الإنذار المبكر "الرسائل التحذيرية" في المناطق التي تخضع لتفعيل منظومة تخفيض السرعات ويتم إرسالها عبر الهواتف الذكية مع بدء نزول الضباب الكثيف وشاشات البوابات الذكية على جميع الطرق الخارجية والداخلية واللوحات الارشادية الإلكترونية على يسار الطريق ( الشواخص) وأنظمة الضبط

الآلي "تخفيض السرعات" ومنظومة النقل العام " منع سير الحافلات والشاحنات

أثناء

خفض السرعات

في الضباب" و "الإضاءات الملونة" تتمثل في "الأحمر والأزرق" واللون" الأصفر" .



وأوضحت مديرية المرور والدوريات الأمنية أن تفعيل منظومة خفض السرعات خلال أوقات الضباب هو إجراء وقائي وقتي، يهدف إلى الحد من الحوادث المرورية بسبب انعدام الرؤية على الطرق ويتوجب على السائقين من تلقاء أنفسهم خفض السرعة إلى 80 كيلو متر في الساعة عند مشاهدة نزول الضباب، حماية لأنفسهم ومستخدمي الطريق.

ودعت ملاك المركبات الثقيلة والشاحنات والحافلات وأصحاب الشركات ومسؤولي توزيع باصات العمال تنبيه السائقين على الالتزام بقرار منع سير هذه الفئة من المركبات أثناء الضباب وتعزيز الإجراءات الوقائية لتجنب وقوع الحوادث في مثل هذه الظروف الجوية وذلك حفاظا على سلامة الجميع .