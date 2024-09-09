تنين تل عناب.. زاحف طائر عملاق عاش بالأردن قبل 66 مليون سنة

MENAFN - Khaberni) خبرني - أظهرت دراسة جديدة نشرت في السادس من سبتمبر/أيلول في مجلة "فيرتبريت بالينتولوجي" أن بعض أنواع الزواحف المجنحة كانت تطير برفرفة أجنحتها، بينما كانت أنواع أخرى تحلق مثل النسور.

في حالة الرفرفة يحرك الكائن الحي جناحية لتوليد الطاقة اللازمة لرفعه في الهواء، بينما في حالة التحليق يفرد الكائن جناحه معتمدا على تيارات الهواء، للبقاء في الأعلى مع الحد الأدنى من حركة الأجنحة، بحسب الجزيرة نت.

وبحسب الدراسة، فقد مكن التحليل الثلاثي الأبعاد لحفريات نادرة عثر عليها في شمال شبه الجزيرة العربية لنوعين مختلفين من الزواحف المجنحة ذات الجسم الكبير من نوع "الأزداركويدي" من فهم آليات التحليق الخاصة بكل منهما.

وفي حين أرجعت العينة الأولى للنوع المنقرض والمعروف سابقا "الأرامبورجيانيا"، اكتشف الباحثون أن الحفريات الخاصة بالنوع الآخر كانت لنوع جديد تماما، أطلق المؤلفون عليه اسم "إينابتانين ألارابيا" Inabtanin alarabia" نسبة إلى "تل عناب" في جنوب شرق الأردن، حيث عثر على الحفريات عام 2007، ويعني الاسم "تنين تل عناب العربي"، حيث جمع الاسم الأول بين الكلمتين العربيتين "inab" وتعني العنب و"tanin" وتعني التنين، وتشير لفظة "Alarabia" إلى شبه الجزيرة العربية.





** وحوش سماوية

يقول المؤلف المشارك في الدراسة "إياد زلموط" -باحث ما بعد الدكتوراه في علم الحفريات الفقارية في جامعة ميشيغان في الولايات المتحدة: "يقدم هذا البحث عينتين جديدتين ومهمتين من الزواحف الطائرة، بما في ذلك نوع جديد يمثل أكثر حفريات الزواحف الطائرة اكتمالا والتي تم جمعها من رواسب العصر الطباشيري المتأخر في الأردن".

ويضيف "زلموط" : " أن جودة عظام هذه الزواحف الطائرة الجديدة سمحت للفريق البحثي بفك رموز التفاصيل الدقيقة حول آليات وسلوك هذه المخلوقات الطائرة التي عاشت بين 72 مليونا و66 مليون سنة مضت.

"استنادا إلى البنية الداخلية لعظامهما، افترضنا أن الزواحف الطائرة كانت لها أنماط طيران مختلفة، حيث كانت الأنواع الأصغر تطير برفرفة أجنحتها بينما كانت الأنواع الأكبر تحلق مثل النسور"، وفق زملوط الذي أوضح أن الزواحف الطائرة ليست ديناصورات، لكنها وثيقة الصلة، وكل من الزواحف الطائرة والديناصورات لها سمات هيكلية وتشريحية فريدة، وهذا يعني تاريخين تطوريين منفصلين".





**عاش في الأردن

وفقا للمؤلفة الرئيسية للدراسة "كيرستين روزنباخ" الباحثة في قسم علوم الأرض والبيئة في جامعة ميشيغان، فقد "أظهرت فحوصات التصوير المقطعي المحوسب أن عظم العضد في "الأرامبورجيانيا"‏، وهو جنس منقرض من "التيروصور الأزداركتي" عاش في الأردن في أواخر العصر الطباشيري، يحتوي على سلسلة من القمم الحلزونية المتكونة داخل العظم المجوف".

العينة الأخرى التي تم تحليلها كانت "لإنابتانين"، وهي إضافة جديدة في علم الحفريات، بحسب الباحثة التي أوضحت أن طول جناحيه كان 5 أمتار.

تقول "روزنباخ" : "يحتوي الإينابتانين على شبكة من الدعامات المجوفة المتقاطعة في جميع أنحاء عظم العضد. ومن المرجح أن يعكس هذا التنوع في البنية العظمية الداخلية الاستجابة التكيفية للقوى الميكانيكية المطبقة على أجنحة التيروصورات".

وتشير المقارنات مع عظام الطيور الحديثة إلى أن الإينابتانين له بنية عظمية داخلية مماثلة لتلك الموجودة في الطيور المرفرفة (الشكل الأكثر شيوعا للطيران)، في حين أن البنية الداخلية "لأرامبورجانيا" تشبه إلى حد كبير تلك الموجودة في الطيور المحلقة مثل النسور.

"لقد فوجئ فريقنا من الزملاء الأميركيين والأردنيين الذين أجروا العمل الميداني بالعثور على عظام زواحف طائرة محفوظة ثلاثية الأبعاد، وهذا أمر نادر جدا، نظرا لأن عظام الزواحف الطائرة مجوفة، لذا كان من المرجح العثور عليها متحجرة مسطحة مثل الفطيرة، إذا تم الحفاظ عليها على الإطلاق" كما أضافت روزنباخ.





** كشف خاص جدا

ويرى "زلموط" أن الدراسة تقدم اكتشافا خاصا جدا لأسباب عديدة، منها أنه تقدم نوعا جديدا على العلم، وهو محفوظ تماما في 3 أبعاد، ومعالم ومورفولوجيا العظام مختلفة عن الزواحف الطائرة الأخرى، وأخيرا فإن سمك العظام والبنية الداخلية تحمل العديد من الإجابات على سلوك معين ظهر في هذه المجموعة المنقرضة.

للوصول لهذه النتائج، استخدم الباحثون التصوير المقطعي المحوسب لفحص العظام من الداخل، وبرنامج التصوير الثلاثي الأبعاد المسمى "مايمكس" لإعادة بناء نماذج افتراضية للعظام وتصور الجزء الداخلي منها، بالإضافة إلى أدوات علم التشريح المقارن والشكل الوظيفي وعلم أنسجة العظام.