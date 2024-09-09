كونتكت وبساطة يتفقان علي تطوير نظم البرمجة والدفع الاليكتروني

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- Al-Borsa News) وقعت كونتكت لخدمات الدفع الإلكتروني-إحدى الشركات التابعة لـ”كونتكت المالية القابضة” اتفاقية شراكة مع شركة تطوير نظم البرمجة والدفع الإلكتروني إحدى الشركات التابعة لشركة بساطة القابضة للمدفوعات المالية“بساطة”.
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز البنية التحتية للدفع الإلكتروني وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية التي توفرها Contact Pay لعملائها في جميع أنحاء الجمهورية.
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وقع الاتفاقية علي بازرعه، مدير أول تطوير المنتجات والشراكات الاستراتيجية لحلول الدفع في كونتكت، ومحمد العماوي، عضو منتدب عن“بساطة”.
وبموجب الاتفاقية، ستتمكن“كونتكت” من توسيع نطاق خدماتها والوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء في جميع أنحاء مصر، مستفيدةً من شبكة“بساطة” الواسعة.
والتعاون يمكنالطرفين من تقديم حلول دفع رقمية أكثر شمولية، تشمل خدمات تحصيل الأقساط لعملاء كونتكت وإتاحة خدمات التقسيط الخاصة بكونتكت على ماكينات التحصيل الخاصة ببساطة، مما يعزز من قدرتهما على تلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائهما.
وقال كريم شحاتة، العضو المنتدب لشركة بساطة القابضة للمدفوعات المالية، إن التحالف الاستراتيجي مع Contact Pay من خلال الجمع بين الخبرة الواسعة في مجال المدفوعات الإلكترونية وشبكة نقاط البيع والمحافظ الإلكترونية لدينا التي تتجاوز 160 ألف نقطة، سنتمكن من تقديم خدمات مالية مبتكرة تدعم التحول الرقمي وتعزز من تجربة العملاء في السوق المصري.
وأكد أحمد عبد الحكيم، العضو المنتدب لشركة Contact Pay، على أهمية التعاون مع بساطة كخطوة جديدة في استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق التواجد في السوق المصري، بفضل شبكة بساطة الواسعة وتقنياتها المتطورة، سنتمكن من تقديم حلول دفع مبتكرة وآمنة تلبي توقعات عملائنا وتساهم في تحسين تجربتهم اليومية في التعامل مع المعاملات المالية.
بدوره، قال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة، إنالتعاون يأتي في إطار رؤيتنا لتحسين وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية في مصر من خلال هذا التعاون مع بساطة، نحن على ثقة بأننا سنعزز من مكانتنا الريادية في السوق ونسهم في دفع عجلة التحول الرقمي في القطاع المالي المصري، مع التركيز على تقديم حلول دفع مبتكرة تلبي تطلعات عملائنا وتحسن تجربتهم.”
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