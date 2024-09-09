كونتكت وبساطة يتفقان علي تطوير نظم البرمجة والدفع الاليكتروني

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت كونتكت لخدمات الدفع الإلكتروني-إحدى الشركات التابعة لـ”كونتكت المالية القابضة” اتفاقية شراكة مع شركة تطوير نظم البرمجة والدفع الإلكتروني إحدى الشركات التابعة لشركة بساطة القابضة للمدفوعات المالية“بساطة”.

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز البنية التحتية للدفع الإلكتروني وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية التي توفرها Contact Pay لعملائها في جميع أنحاء الجمهورية.

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وقع الاتفاقية علي بازرعه، مدير أول تطوير المنتجات والشراكات الاستراتيجية لحلول الدفع في كونتكت، ومحمد العماوي، عضو منتدب عن“بساطة”.

وبموجب الاتفاقية، ستتمكن“كونتكت” من توسيع نطاق خدماتها والوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء في جميع أنحاء مصر، مستفيدةً من شبكة“بساطة” الواسعة.

والتعاون يمكنالطرفين من تقديم حلول دفع رقمية أكثر شمولية، تشمل خدمات تحصيل الأقساط لعملاء كونتكت وإتاحة خدمات التقسيط الخاصة بكونتكت على ماكينات التحصيل الخاصة ببساطة، مما يعزز من قدرتهما على تلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائهما.

وقال كريم شحاتة، العضو المنتدب لشركة بساطة القابضة للمدفوعات المالية، إن التحالف الاستراتيجي مع Contact Pay من خلال الجمع بين الخبرة الواسعة في مجال المدفوعات الإلكترونية وشبكة نقاط البيع والمحافظ الإلكترونية لدينا التي تتجاوز 160 ألف نقطة، سنتمكن من تقديم خدمات مالية مبتكرة تدعم التحول الرقمي وتعزز من تجربة العملاء في السوق المصري.

وأكد أحمد عبد الحكيم، العضو المنتدب لشركة Contact Pay، على أهمية التعاون مع بساطة كخطوة جديدة في استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق التواجد في السوق المصري، بفضل شبكة بساطة الواسعة وتقنياتها المتطورة، سنتمكن من تقديم حلول دفع مبتكرة وآمنة تلبي توقعات عملائنا وتساهم في تحسين تجربتهم اليومية في التعامل مع المعاملات المالية.

بدوره، قال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة، إنالتعاون يأتي في إطار رؤيتنا لتحسين وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية في مصر من خلال هذا التعاون مع بساطة، نحن على ثقة بأننا سنعزز من مكانتنا الريادية في السوق ونسهم في دفع عجلة التحول الرقمي في القطاع المالي المصري، مع التركيز على تقديم حلول دفع مبتكرة تلبي تطلعات عملائنا وتحسن تجربتهم.”