منصة هنبيع تخطط لجمع تمويلات بقيمة 300 ألف دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) تستهدف منصة“هنبيع” المتخصصة فى مجال خدمة العملاء والمبيعات عبر الهاتف“تلى سيلز”، خوض جولة تمويلية لتدبير 300 ألف دولار، بحسب أيمن حسين، المؤسس والمدير التقنى للمنصة.
وقال حسين إن هدف الجولة تمويل توسعات الشركة خلال الفترة المقبلة سواء بتزويد المنصة بتقنيات الذكاء الاصطناعى أو دخول أسواق خارجية.
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وتعمل المنصة فى السوق المصرى منذ 5 أشهر إضافة إلى تواجدها فى السوق السعودى.
وتتبع المنصة شركة“هومينز” المتخصصة فى البرمجة ورقمنة الخدمات، وتستهدف منصة“هنبيع” تسهيل توظيف العمالة فى مجال المبيعات عبر الهاتف، إذ تربط بين الشركات الباحثة عن موظفين لهذه الخدمة بصورة مؤقتة وبين الباحثين عن عمل فى المجال نفسه من خلال“تطبيق هاتفى”.
وذكر حسين، أن الشركة وصلت إلى نقطة التعادل المالى وتحقق أرباحًا مستدامة، وأن النموذج المالى القائم على الشحن المسبق يضمن تدفقًا نقديًا إيجابيًا دائمًا.
وكشف أن منصة“هنبيع” تخطط للتوسع فى أسواق أخرى إقليمية ودولية، مع التركيز على تمكين مصر لتكون مركزًا لوكلاء المبيعات الهاتفية الذين يعملون مع شركات داخل وخارج مصر، لزياد الموارد الدولارية.
وأضاف أن المنصة تستهدف زيادة عدد الشركات التى تتعاون معها الفترة المقبلة، وتطوير البنية التكنولوجية للمنصة، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعى لتحليل المبيعات وتطوير مهارات الموظفين، ووصل عدد الشركات المستفيدة من خدمات المنصة إلى 90 وموظفى البيع عبر الهاتف إلى 950.
وقال إن التحديات الرئيسية التى تواجه المنصة هى التوسع فى تطوير تقنيات البرمجة والذكاء الاصطناعى لتحليل المبيعات وتحسين أداء الوكلاء.
وأشار إلى أن الشركة تخطط للتغلب على هذه التحديات عبر الاستثمار فى التكنولوجيا وتوظيف المزيد من الكفاءات، بالإضافة إلى توسيع نطاق العمليات دوليًا، عبر تعزيز بنيتها التحتية الرقمية وتوسيع فريق العمل.
ويعتمد نموذج عمل“هنبيع” على تمكين الشركات التى تشحن حساباتها مسبقًا قبل بدء العمل، من توظيف وكلاء مبيعات هاتفية يتم الدفع لهم على أساس الدقيقة، من خلال محاسبة الوكلاء بشكل تلقائي على الوقت الذي يقضونه في العمل، وتدفع الشركة للوكلاء سواء قاموا ببيع المنتجات أم لا، مع مكافآت إضافية على كل عملية بيع.
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