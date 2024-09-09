منصة هنبيع تخطط لجمع تمويلات بقيمة 300 ألف دولار

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف منصة“هنبيع” المتخصصة فى مجال خدمة العملاء والمبيعات عبر الهاتف“تلى سيلز”، خوض جولة تمويلية لتدبير 300 ألف دولار، بحسب أيمن حسين، المؤسس والمدير التقنى للمنصة.

وقال حسين إن هدف الجولة تمويل توسعات الشركة خلال الفترة المقبلة سواء بتزويد المنصة بتقنيات الذكاء الاصطناعى أو دخول أسواق خارجية.

موضوعات“هواوي” تتلقى طلبات شراء مسبق لهاتفها الجديد بـ2.7 مليون دولار مليار جنيه مبيعات“رابيت” للتجارة الإلكترونية منذ تأسيسها فى 2021 “بالم هيلز” تستهدف زيادة طاقتها الفندقية إلى 4 آلاف غرفة خلال 10 سنوات

وتعمل المنصة فى السوق المصرى منذ 5 أشهر إضافة إلى تواجدها فى السوق السعودى.

وتتبع المنصة شركة“هومينز” المتخصصة فى البرمجة ورقمنة الخدمات، وتستهدف منصة“هنبيع” تسهيل توظيف العمالة فى مجال المبيعات عبر الهاتف، إذ تربط بين الشركات الباحثة عن موظفين لهذه الخدمة بصورة مؤقتة وبين الباحثين عن عمل فى المجال نفسه من خلال“تطبيق هاتفى”.

وذكر حسين، أن الشركة وصلت إلى نقطة التعادل المالى وتحقق أرباحًا مستدامة، وأن النموذج المالى القائم على الشحن المسبق يضمن تدفقًا نقديًا إيجابيًا دائمًا.

وكشف أن منصة“هنبيع” تخطط للتوسع فى أسواق أخرى إقليمية ودولية، مع التركيز على تمكين مصر لتكون مركزًا لوكلاء المبيعات الهاتفية الذين يعملون مع شركات داخل وخارج مصر، لزياد الموارد الدولارية.

وأضاف أن المنصة تستهدف زيادة عدد الشركات التى تتعاون معها الفترة المقبلة، وتطوير البنية التكنولوجية للمنصة، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعى لتحليل المبيعات وتطوير مهارات الموظفين، ووصل عدد الشركات المستفيدة من خدمات المنصة إلى 90 وموظفى البيع عبر الهاتف إلى 950.

وقال إن التحديات الرئيسية التى تواجه المنصة هى التوسع فى تطوير تقنيات البرمجة والذكاء الاصطناعى لتحليل المبيعات وتحسين أداء الوكلاء.

وأشار إلى أن الشركة تخطط للتغلب على هذه التحديات عبر الاستثمار فى التكنولوجيا وتوظيف المزيد من الكفاءات، بالإضافة إلى توسيع نطاق العمليات دوليًا، عبر تعزيز بنيتها التحتية الرقمية وتوسيع فريق العمل.

ويعتمد نموذج عمل“هنبيع” على تمكين الشركات التى تشحن حساباتها مسبقًا قبل بدء العمل، من توظيف وكلاء مبيعات هاتفية يتم الدفع لهم على أساس الدقيقة، من خلال محاسبة الوكلاء بشكل تلقائي على الوقت الذي يقضونه في العمل، وتدفع الشركة للوكلاء سواء قاموا ببيع المنتجات أم لا، مع مكافآت إضافية على كل عملية بيع.