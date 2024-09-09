مليار جنيه مبيعات رابيت للتجارة الإلكترونية منذ تأسيسها فى 2021

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشف أحمد يسرى، الرئيس التنفيذى لشركة“رابيت” الناشئة المتخصصة فى مجال التجارة الإلكترونية أن مبيعات الشركة وصلت منذ تأسيسها حتى الآن إلى ما يزيد قليلًا عن مليار جنيه.
وذكر أنه من المستهدف الوصول بها إلى مليارى جنيه فى يونيو 2025، بجانب الوصول لمليون عميل قبل نهاية 2025، خاصة أنها تستهدف إضافة خدمات جديدة للأفراد فى يناير المقبل.
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وقال إن الشركة ستتوسع فى أربع أسواق خارجية جديدة، بالإضافة إلى التوسع المحلى فى الإسكندرية وطنطا والمنصورة ومدن القناة، خلال العام المقبل.
وتغطى“رابيت” حاليًا عدة مواقع فى القاهرة مثل الجيزة، والمهندسين والزمالك والمعادى ومدينة نصر وغيرها.
وأوضح أن المبيعات ارتفعت 200% فى أول 8 أشهر من العام الحالى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، فى حين أن مبيعات عام 2023 كانت أعلى نحو 270% خلال العام الماضى مقارنة بعام 2022.
وتعد“رابيت” منصة تجارة الكترونية، للتوصيل السريع لطلبات منتجات البقالة ومستحضرات التجميل والإلكترونيات.
وأشار إلى أن الشركة اقتربت من تحقيق نقطة التعادل ولا تحتاج لجمع تمويلات جديدة فى الوقت الحالى.
ولفت إلى أن أزمة نقص العملة الأجنبية خلال العام الماضى، أثرت سلبًا على الشركات المحلية فى ظل عدم وضوح الرؤية المستقبلية ما دفع أداءها للتذبذب ودفعت الشركات لتحجيم عملياتها لحين وضوح الرؤية.
يذكر أن المنصة تمكنت من جمع استثمارات بقيمة 11 مليون دولار في جولة استثمارية فى نوفمبر 2021 خلال المرحلة ما قبل التأسيسية، وقاد الجولة التأسيسية آنذاك مجموعة من المستثمرين الدوليين هم“فاوندرز كابيتال” و”رائد فينشرز”“فاونديشن كابيتال” و”إم إس إيه كابيتال” و”جوود ووتر كابيتال”. كتب: مى خاطر ومحمود معتز ودينا مجدى ومحمود الحسينى
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