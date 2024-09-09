مليار جنيه مبيعات رابيت للتجارة الإلكترونية منذ تأسيسها فى 2021

MENAFN - Al-Borsa News) كشف أحمد يسرى، الرئيس التنفيذى لشركة“رابيت” الناشئة المتخصصة فى مجال التجارة الإلكترونية أن مبيعات الشركة وصلت منذ تأسيسها حتى الآن إلى ما يزيد قليلًا عن مليار جنيه.

وذكر أنه من المستهدف الوصول بها إلى مليارى جنيه فى يونيو 2025، بجانب الوصول لمليون عميل قبل نهاية 2025، خاصة أنها تستهدف إضافة خدمات جديدة للأفراد فى يناير المقبل.

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وقال إن الشركة ستتوسع فى أربع أسواق خارجية جديدة، بالإضافة إلى التوسع المحلى فى الإسكندرية وطنطا والمنصورة ومدن القناة، خلال العام المقبل.

وتغطى“رابيت” حاليًا عدة مواقع فى القاهرة مثل الجيزة، والمهندسين والزمالك والمعادى ومدينة نصر وغيرها.

وأوضح أن المبيعات ارتفعت 200% فى أول 8 أشهر من العام الحالى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، فى حين أن مبيعات عام 2023 كانت أعلى نحو 270% خلال العام الماضى مقارنة بعام 2022.

وتعد“رابيت” منصة تجارة الكترونية، للتوصيل السريع لطلبات منتجات البقالة ومستحضرات التجميل والإلكترونيات.

وأشار إلى أن الشركة اقتربت من تحقيق نقطة التعادل ولا تحتاج لجمع تمويلات جديدة فى الوقت الحالى.

ولفت إلى أن أزمة نقص العملة الأجنبية خلال العام الماضى، أثرت سلبًا على الشركات المحلية فى ظل عدم وضوح الرؤية المستقبلية ما دفع أداءها للتذبذب ودفعت الشركات لتحجيم عملياتها لحين وضوح الرؤية.

يذكر أن المنصة تمكنت من جمع استثمارات بقيمة 11 مليون دولار في جولة استثمارية فى نوفمبر 2021 خلال المرحلة ما قبل التأسيسية، وقاد الجولة التأسيسية آنذاك مجموعة من المستثمرين الدوليين هم“فاوندرز كابيتال” و”رائد فينشرز”“فاونديشن كابيتال” و”إم إس إيه كابيتال” و”جوود ووتر كابيتال”.