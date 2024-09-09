العاصمة الإدارية تُطلق أول حاضنة أعمال للشركات الناشئة فى مجال العقار

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن إطلاق حاضنة أعمال خاصة بالشركات الناشئة فى مجال العقارات بهدف تزويدها بأفضل الحلول والطرق التى تجعل عملهم فى مجال تكنولوجيا
العقار عملاً فعالاً ومفيداً.
وأضاف عباس، خلال مشاركته فى المائدة المستديرة التى نظمتها“إنفستجيت” تحت عنوان“التكنولوجيا العقارية: الأساس لبناء المستقبل”، أن التكنولوجيا العقارية تمثل أحد الركائز الأساسية التى ستساهم فى تشكيل مستقبل التنمية العمرانية فى مصر.
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وتابع:“نحن فى شركة العاصمة الإدارية نؤمن بأهمية توظيف أحدث التقنيات لضمان استدامة المشروعات وتوفير حلول مبتكرة تدعم التحول نحو المدن الذكية”.
وطالب“عباس” بأهمية استخدام التكنولوجيا بشكل جيد فى تطوير قاعدة بيانات عقارية لتوفير كافة المعلومات والأرقام مما يسهم فى فهم وتحليل العقارات والعوامل المؤثرة فى قيمتها واستخدامها، كما أنها تساهم فى سرعة اتخاذ القرار بالنسبة للمستثمرين الأجانب والمطورين والعملاء.
وأوضح أن كافة العقارات داخل العاصمة لديها كود، والشركة تتعاون مع وزارة العدل فى مجال إطلاق مشروع الرقم القومى للعقار.
وأعرب“عباس” عن رؤية الشركة الطموحة لتطبيق تقنيات متطورة تساهم فى إنشاء مدن ذكية، توفر مستوى حياة متقدم يعتمد على الحلول التكنولوجية المتكاملة.
وقال إن التكنولوجيا العقارية تمثل المفتاح لتحقيق الاستدامة وتلبية احتياجات المجتمعات المتطورة، وهى ركن أساسى فى تطوير العاصمة الإدارية كمدينة ذكية قائمة على الابتكار والتكنولوجيا. كتبت .. شهد شديد
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