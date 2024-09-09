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العاصمة الإدارية تُطلق أول حاضنة أعمال للشركات الناشئة فى مجال العقار

9/9/2024 2:06:12 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن إطلاق حاضنة أعمال خاصة بالشركات الناشئة فى مجال العقارات بهدف تزويدها بأفضل الحلول والطرق التى تجعل عملهم فى مجال تكنولوجيا العقار عملاً فعالاً ومفيداً.

وأضاف عباس، خلال مشاركته فى المائدة المستديرة التى نظمتها“إنفستجيت” تحت عنوان“التكنولوجيا العقارية: الأساس لبناء المستقبل”، أن التكنولوجيا العقارية تمثل أحد الركائز الأساسية التى ستساهم فى تشكيل مستقبل التنمية العمرانية فى مصر.

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وتابع:“نحن فى شركة العاصمة الإدارية نؤمن بأهمية توظيف أحدث التقنيات لضمان استدامة المشروعات وتوفير حلول مبتكرة تدعم التحول نحو المدن الذكية”.

وطالب“عباس” بأهمية استخدام التكنولوجيا بشكل جيد فى تطوير قاعدة بيانات عقارية لتوفير كافة المعلومات والأرقام مما يسهم فى فهم وتحليل العقارات والعوامل المؤثرة فى قيمتها واستخدامها، كما أنها تساهم فى سرعة اتخاذ القرار بالنسبة للمستثمرين الأجانب والمطورين والعملاء.

وأوضح أن كافة العقارات داخل العاصمة لديها كود، والشركة تتعاون مع وزارة العدل فى مجال إطلاق مشروع الرقم القومى للعقار.

وأعرب“عباس” عن رؤية الشركة الطموحة لتطبيق تقنيات متطورة تساهم فى إنشاء مدن ذكية، توفر مستوى حياة متقدم يعتمد على الحلول التكنولوجية المتكاملة.

وقال إن التكنولوجيا العقارية تمثل المفتاح لتحقيق الاستدامة وتلبية احتياجات المجتمعات المتطورة، وهى ركن أساسى فى تطوير العاصمة الإدارية كمدينة ذكية قائمة على الابتكار والتكنولوجيا.

كتبت .. شهد شديد

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