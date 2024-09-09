وزير الإسكان يتفقد مشروع باديا بمدينة أكتوبر الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تفقد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، مشروع باديا“واحة أكتوبر، والذى يتم تنفيذه بالشراكة بين“هيئة المجتمعات العمرانية”، وشركة بالم هيلز للتطوير العقارى، بمدينة أكتوبر الجديدة.
وتفقد وزير الإسكان، وياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة“بالم هيلز”، مختلف مكونات مشروع باديا“واحة أكتوبر”، واستمع لشرح تفصيلى من مسئولى بالم هيلز للتطوير العقاري، حول الموقف التنفيذى وتقدم الأعمال بمختلف مكونات المشروع.
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وأشار الوزير إلى أن الدولة نفذت مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص على مساحة آلاف الأفدنة بمدن الجيل الرابع، بقيمة استثمارات تخطت تريليون جنيه، حصة الدولة منها مئات المليارات، وتوفر تلك المشروعات عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وتجول الوزير ومرافقوه فى إحدى مراحل المشروع، وتفقد العمارات والفيلات السكنية، وكذا الخدمات الموجودة بالمشروع، مشيرا إلى أن هذا المشروع المهم يسهم فى سرعة تنمية المدينة، وأن الدولة نجحت فى جذب كبار المستثمرين لضخ استثماراتهم فى مثل هذه المشروعات بفضل ما تم تنفيذه من بنية أساسية متميزة.
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