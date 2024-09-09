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وزير الإسكان يتفقد مشروع باديا بمدينة أكتوبر الجديدة

9/9/2024 2:06:11 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تفقد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، مشروع باديا“واحة أكتوبر، والذى يتم تنفيذه بالشراكة بين“هيئة المجتمعات العمرانية”، وشركة بالم هيلز للتطوير العقارى، بمدينة أكتوبر الجديدة.

وتفقد وزير الإسكان، وياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة“بالم هيلز”، مختلف مكونات مشروع باديا“واحة أكتوبر”، واستمع لشرح تفصيلى من مسئولى بالم هيلز للتطوير العقاري، حول الموقف التنفيذى وتقدم الأعمال بمختلف مكونات المشروع.

موضوعات متعلقة 1.8 مليار جنيه استثمارات المرحلة الأولى من“جامعة باديا” فى“أكتوبر الجديدة” 7 مليارات جنيه تمويلا من تحالف مصرفى بقيادة“التجارى الدولى” لـ”أورا ديفلوبرز” 73.09 مليار جنيه تمويلات عقارية لعملاء“الإسكان الاجتماعى”

وأشار الوزير إلى أن الدولة نفذت مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص على مساحة آلاف الأفدنة بمدن الجيل الرابع، بقيمة استثمارات تخطت تريليون جنيه، حصة الدولة منها مئات المليارات، وتوفر تلك المشروعات عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وتجول الوزير ومرافقوه فى إحدى مراحل المشروع، وتفقد العمارات والفيلات السكنية، وكذا الخدمات الموجودة بالمشروع، مشيرا إلى أن هذا المشروع المهم يسهم فى سرعة تنمية المدينة، وأن الدولة نجحت فى جذب كبار المستثمرين لضخ استثماراتهم فى مثل هذه المشروعات بفضل ما تم تنفيذه من بنية أساسية متميزة.

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