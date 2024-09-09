73.09 مليار جنيه تمويلات عقارية لعملاء الإسكان الاجتماعى

(MENAFN
- Al-Borsa News) بلغت قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء مشروع الإسكان الاجتماعى 73.09 مليار جنيه موزعة على 583.7 ألف مستفيد بمتوسط تمويل 125.2 ألف جنيه للوحدة، وفقاً لأحدث بيانات صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.
وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن 22 بنكاً تعمل ضمن مبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل منحت تمويلات بقيمة 70.62 مليار جنيه لنحو 564 ألف عميل.
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وأضافت عبدالحميد لـ”البورصة”، أن 8 شركات تمويل عقارى قدمت قروضاً بقيمة 2.46 مليار جنيه لنحو 19.6 ألف عميل.
وتصدر البنك الأهلى المصرى قائمة التمويلات بقيمة 18.5 مليار جنيه، يليه بنك مصر بقيمة 17.3 مليار جنيه، وبنك التعمير والإسكان بقيمة 7.45 مليار جنيه، وبلغت تمويلات بنك القاهرة 6.57 مليار جنيه.
وقدمت شركة التعمير للتمويل العقارى“الأولى” تمويلات بقيمة 946.8 مليون جنيه، وشركة كونتكت للتمويل العقارى تمويلات بـ838.7 مليون جنيه، وشركة الأهلى للتمويل العقارى 284 مليون جنيه، وشركة أملاك مصر للتمويل 252.1 مليون جنيه.
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