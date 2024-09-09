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73.09 مليار جنيه تمويلات عقارية لعملاء الإسكان الاجتماعى

9/9/2024 2:06:10 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) بلغت قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء مشروع الإسكان الاجتماعى 73.09 مليار جنيه موزعة على 583.7 ألف مستفيد بمتوسط تمويل 125.2 ألف جنيه للوحدة، وفقاً لأحدث بيانات صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن 22 بنكاً تعمل ضمن مبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل منحت تمويلات بقيمة 70.62 مليار جنيه لنحو 564 ألف عميل.

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وأضافت عبدالحميد لـ”البورصة”، أن 8 شركات تمويل عقارى قدمت قروضاً بقيمة 2.46 مليار جنيه لنحو 19.6 ألف عميل.

وتصدر البنك الأهلى المصرى قائمة التمويلات بقيمة 18.5 مليار جنيه، يليه بنك مصر بقيمة 17.3 مليار جنيه، وبنك التعمير والإسكان بقيمة 7.45 مليار جنيه، وبلغت تمويلات بنك القاهرة 6.57 مليار جنيه.

وقدمت شركة التعمير للتمويل العقارى“الأولى” تمويلات بقيمة 946.8 مليون جنيه، وشركة كونتكت للتمويل العقارى تمويلات بـ838.7 مليون جنيه، وشركة الأهلى للتمويل العقارى 284 مليون جنيه، وشركة أملاك مصر للتمويل 252.1 مليون جنيه.

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