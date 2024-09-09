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7 مليارات جنيه تمويلا من تحالف مصرفى بقيادة التجارى الدولى لـأورا ديفلوبرز

9/9/2024 2:06:09 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن البنك التجارى الدولى – مصر ترتيب تمويل مشترك بقيمة 7 مليارات جنيه لصالح شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت ، للتطوير العقارى.

وقال البنك فى بيان إن التحالف يضم 4 بنوك بينها التجارى الدولى – مصر بصفته المرتب الرئيسى الأولى ومسوق ووكيل التمويل وبنك الحساب.

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وذكر أنه تم تعيين المستشارين القانونيين“مكتب معتوق بسيونى والحناوى للاستشارات القانونية” كمستشار المقرضين و”مكتب MHR & Partners بالاشتراك مع وايت اند كيس“White & Case LLP” كمستشار المُقترض لإتمام عملية التمويل.

وقال إن حصة البنك التجارى الدولي فى التمويل بلغت 4 مليارات جنيه.

ويهدف التمويل إلى تغطية جزء من التكلفة الاستثمارية اللازمة لتنفيذ مشروع“زد إيست”، والمقام على مساحة 334 فدانًا بمنطقة القاهرة الجديدة.

وقال عمرو الجناينى، نائب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولي– مصر ، إن إتاحة تمويل مشترك بهذا الحجم هو دليل على حرص البنك التجارى الدولي– مصر (سى أى بى – CIB) على المشاركة فى دفع قاطرة التنمية وذلك من خلال تقديم التمويلات اللازمة لدعم المشاريع الاقتصادية المتميزة فى السوق المحلى الذى يتميز بالقوة والنشاط.

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