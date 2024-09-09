7 مليارات جنيه تمويلا من تحالف مصرفى بقيادة التجارى الدولى لـأورا ديفلوبرز

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن البنك التجارى الدولى – مصر ترتيب تمويل مشترك بقيمة 7 مليارات جنيه لصالح شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت ، للتطوير العقارى.
وقال البنك فى بيان إن التحالف يضم 4 بنوك بينها التجارى الدولى – مصر بصفته المرتب الرئيسى الأولى ومسوق ووكيل التمويل وبنك الحساب.
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وذكر أنه تم تعيين المستشارين القانونيين“مكتب معتوق بسيونى والحناوى للاستشارات القانونية” كمستشار المقرضين و”مكتب MHR & Partners بالاشتراك مع وايت اند كيس“White & Case LLP” كمستشار المُقترض لإتمام عملية التمويل.
وقال إن حصة البنك التجارى الدولي فى التمويل بلغت 4 مليارات جنيه.
ويهدف التمويل إلى تغطية جزء من التكلفة الاستثمارية اللازمة لتنفيذ مشروع“زد إيست”، والمقام على مساحة 334 فدانًا بمنطقة القاهرة الجديدة.
وقال عمرو الجناينى، نائب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولي– مصر ، إن إتاحة تمويل مشترك بهذا الحجم هو دليل على حرص البنك التجارى الدولي– مصر (سى أى بى – CIB) على المشاركة فى دفع قاطرة التنمية وذلك من خلال تقديم التمويلات اللازمة لدعم المشاريع الاقتصادية المتميزة فى السوق المحلى الذى يتميز بالقوة والنشاط.
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