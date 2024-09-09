الجواد بركينين كيزي بطلاً لكأس رئيس الدولة للخيول العربية في تركيا

توج الجواد بركينين كيزي بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في محطته التركية العاشرة ضمن سباقات النسخة الحادية والثلاثين التي أقيمت منافساتها في مضمار "فيلي أفندي" بمدينة اسطنبول أمس، وذلك للمرة الأولى بتركيا في مسيرة الكأس.

وتحظى سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لإعلاء الخيل العربي الأصيل وتعزيز مكانته في المضامير العالمية.

وتمكن البطل بريكينين كيزي للمالك دوغ كورو والمنحدر من نسل“كايزبيرت ار يو × اي بي اكيلا” تحت إشراف المدرب بي اوجلري وتحت قيادة الفارس في ابيس من تقديم عرض قوي قاده للفوز بلقب السباق الذي أقيم لمسافة 1600 متر ضمن الفئة الثالثة والمخصص للأمهار والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، وشهد مشاركة 12 خيلا تمثل أفضل وأقوى مرابط الخيل في الجمهورية التركية، حيث قطع البطل مسافة السباق بزمن 01:49.61 دقيقة، وتفوق بفارق نصف الطول عن صاحب المرتبة الثانية ماستر ون، فيما جاء تونجير ثالثاً.

حضر السباق وتوج الفائزين سعادة فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، كما شهد السباق حضورا جماهيرا كبيرا أسهم في نجاح الحدث بشكل لافت برغم أنه يقام للمرة الأولى في تركيا.