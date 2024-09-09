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خالد النعيمي وصيفا لسباق الاتحاد السويسري للدراجات الهوائية

9/9/2024 10:00:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أحرز خالد النعيمي لاعب نادي أبوظبي للدراجات الهوائية، ومنتخب الإمارات للشباب، المركز الثاني في سباق الاتحاد السويسري للدراجات " ضد الساعة TT"“، والذي اختتم مساء أمس”الأحد" وأقيم لمسافة 7.350 كم.

وجاءت مشاركة خالد النعيمي في السباق، ضمن برنامج المعايشة لتدريب وتطوير المواهب الذي انضم إليه اللاعب وزملاؤه في مقر الاتحاد الدولي للدراجات الموجود في سويسرا، ويستمر حتى 13 سبتمبر الجاري

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