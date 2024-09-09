خالد النعيمي وصيفا لسباق الاتحاد السويسري للدراجات الهوائية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أحرز خالد النعيمي لاعب نادي أبوظبي للدراجات الهوائية، ومنتخب الإمارات للشباب، المركز الثاني في سباق الاتحاد السويسري للدراجات " ضد الساعة TT"“، والذي اختتم مساء أمس”الأحد" وأقيم لمسافة 7.350 كم.
وجاءت مشاركة خالد النعيمي في السباق، ضمن برنامج المعايشة لتدريب وتطوير المواهب الذي انضم إليه اللاعب وزملاؤه في مقر الاتحاد الدولي للدراجات الموجود في سويسرا، ويستمر حتى 13 سبتمبر الجاري
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