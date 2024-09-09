مانشيني يقر بقوة منتخب الصين رغم الهزيمة الساحقة من اليابان

أقر روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي بقوة نظيره الصيني قبل مواجهة الفريقين في المجموعة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 غدا الثلاثاء، وذلك رغم خسارته الساحقة 7-صفر أمام اليابان الجولة الماضية.

ويحل المنتخب السعودي ضيفا على نظيره الصيني غدا ضمن المرحلة الثالثة من التصفيات ويسعى لتخطي تعادله المحبط على ملعبه أمام إندونيسيا 1-1 في جدة يوم الخميس الماضي.

وقال المدرب الإيطالي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "المنتخب الصيني يمتلك فريقا جيدا رغم خسارته الساحقة أمام اليابان وأتوقع أن يكون غدا في وضع أفضل.

"نتدرب بشكل مكثف على تسجيل الأهداف ولا بد أن نستمر في صنع الفرص. أثق في أننا سنستغل الفرص بشكل أفضل في المباريات القادمة". وأعرب مانشيني عن أمله في الظهور بالمستوى الذي ظهر به الفريق في الشوط الثاني أمام إندونيسيا.

وأضاف "أتمنى أن يكون مستوانا ذاته الذي ظهرنا به في الشوط الثاني في المباراة الماضية وأن نستغل الفرص ونسجل".

ومن جانبه قال المهاجم صالح الشهري "مباراة صعبة، لا بد أن نكون حاضرين بشكل جيد غدا وأن نعمل بجدية لأن المباراة ليست سهلة".

وتتصدر اليابان ترتيب المجموعة بعد الجولة الأولى برصيد ثلاث نقاط متفوقة بفارق الأهداف على البحرين التي فازت 1-صفر خارج أرضها على أستراليا.

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