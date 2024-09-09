كين سيصبح عاشر لاعب إنجليزي يخوض مئة مباراة دولية

قال الاتحاد الإنجليزي اليوم الاثنين إن قائد المنتخب الوطني هاري كين سيخوض مباراته الدولية المئة أمام فنلندا في دوري الأمم الأوروبية على ملعب ويمبلي غدا الثلاثاء، ليصبح عاشر يصل لهذا الإنجاز.

وأصبح مهاجم بايرن ميونيخ (31 عاما)، الذي أحرز 66 هدفا في 99 مع إنجلترا منذ ظهوره الأول في 2015، أول لاعب يخوض مئة مباراة مع إنجلترا منذ المهاجم وين روني في نوفمبر تشرين الثاني 2014.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان "سيقيم الاتحاد الإنجليزي احتفالا خاصا قبل انطلاق مباراة دوري الأمم الأوروبية لتكريم كين بالمباراة الذهبي".

وسيكرم الاتحاد الإنجليزي قبل انطلاق المباراة أيضا المدرب السابق للمنتخب الوطني سفين جوران إريكسون الذي توفي عن 76 عاما الشهر الماضي.

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