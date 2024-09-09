شركة قصر الأواني تختار الإمارات للتوسع خارج السعودية

افتتحت شركة قصر الأواني أول معارضها في الإمارات، بحضور مدير غرفة تجارة وصناعة الشارقة، محمد العوضي ورئيس مجلس إدارة شركة قصر الأواني، وإبراهيم بن محمد السيف، وسامي بن إبراهيم السيف، الرئيس التنفيذي للشركة. كما شهد الافتتاح حضور عدد من الشخصيات البارزة.

يُعد هذا المعرض الأول خارج المملكة العربية السعودية والـ 56 في سلسلة معارض الشركة، ويقام المعرض في إمارة الشارقة على مساحة تزيد عن 2500 متر مربع. يقدم خيارات متنوعة تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، حيث يحتوي على أكثر من 20 ألف من الأواني المنزلية وأطقم الضيافة والأجهزة الكهربائية، والتي تتميز بجودتها العالية وأسعارها المناسبة لجميع شرائح المجتمع.

أعرب محمد العوضي عن سعادته بالمشاركة في افتتاح المعرض الأول في الإمارات، مشيراً إلى أن هذه النجاحات المتتالية جاءت نتيجة للثقة المكتسبة والاسم العريق للشركة والمنتجات المقدمة، وتمنى التوفيق للمزيد من النجاحات.

وقال سامي السيف، الرئيس التنفيذي:

هذا المعرض رقم 56 بعد رحلة التوسع في جميع مناطق المملكة، ونفتتح المعرض الأول خارج المملكة العربية السعودية في الإمارات، تحديداً في إمارة الشارقة، ويعتبر هذا المعرض بذرة لتوسيع نطاقنا والوصول إلى عملائنا في دولة الإمارات. ويحقق معرض الشارقة جزءاً من أهداف استراتيجيتنا للتوسع خارج المملكة، من خلال تعزيز تواجدنا وتوفير احتياجات عملائنا بمعايير عالمية. نعتزم مواصلة الانتشار من خلال فتح المزيد من المعارض خلال الفترة القادمة.



