أسهم مصر والمغرب تهرب من فخ التراجعات العربية

(MENAFN
- Al-Bayan)
نجحت مؤشرات مصر والمغرب في الهروب من فخ التراجعات العربية، وسط حالة من الحذر قبل صدور بيانات تضخم أمريكية رئيسية في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
وتماسك مؤشر سوق دبي فوق مستوى 4355 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.31%، فيما انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.98%.
وأنهى مؤشر السوق السعودي جلسة الاثنين على تراجع بنسبة 0.16 % ليغلق عند 11963 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.8 مليارات ريال، وتراجع سهم بنك الرياض، بنسبة 2 % إلى 25.35 ريالاً، وسط تداولات بلغت نحو 7.8 ملايين سهم تضمنت صفقة خاصة بنحو 4.9 ملايين سهم.
كما تراجعت مؤشرات الكويت 0.02% وقطر 0.44% ومسقط 0.58% والبحرين 0.59%.
وشهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاً جماعياً، وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.33%، ليتداول عند مستوى 30375 نقطة. وجاء ارتفاع البورصة المصرية بعد أنباء عن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة.
كما ارتفع مؤشر المغرب الرئيسي «مازي» بنسبة 0.24% إلى مستوى 13944 نقطة.
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