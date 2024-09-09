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أسهم مصر والمغرب تهرب من فخ التراجعات العربية

9/9/2024 10:00:07 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نجحت مؤشرات مصر والمغرب في الهروب من فخ التراجعات العربية، وسط حالة من الحذر قبل صدور بيانات تضخم أمريكية رئيسية في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وتماسك مؤشر سوق دبي فوق مستوى 4355 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.31%، فيما انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.98%.

وأنهى مؤشر السوق السعودي جلسة الاثنين على تراجع بنسبة 0.16 % ليغلق عند 11963 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.8 مليارات ريال، وتراجع سهم بنك الرياض، بنسبة 2 % إلى 25.35 ريالاً، وسط تداولات بلغت نحو 7.8 ملايين سهم تضمنت صفقة خاصة بنحو 4.9 ملايين سهم.

كما تراجعت مؤشرات الكويت 0.02% وقطر 0.44% ومسقط 0.58% والبحرين 0.59%.

وشهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاً جماعياً، وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.33%، ليتداول عند مستوى 30375 نقطة. وجاء ارتفاع البورصة المصرية بعد أنباء عن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة.

كما ارتفع مؤشر المغرب الرئيسي «مازي» بنسبة 0.24% إلى مستوى 13944 نقطة.

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