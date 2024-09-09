الاتحاد للمعلومات تُسهّل الحصول على التقارير الائتمانية للشركات عبر الأنصاري للصرافة

أعلنت «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، الجهة الاتحادية المتخصصة بتقنية البيانات، والتي تبسط المعلومات، لتظهر قوة التحليلات، عن تعاونها مع «الأنصاري للصرافة».

ويهدف هذا التعاون إلى تسهيل الحصول على التقارير الائتمانية للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتيح للشركات إمكانية التقدم بطلب الحصول على التقرير عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد للمعلومات الائتمانية، ومن ثم زيارة أي فرع من فروع الأنصاري للصرافة – التي يبلغ عددها أكثر من 250 فرعاً موزّعاً على جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة - للتحقّق من الهوية، واستلام التقرير الائتماني عبر البريد الإلكتروني. ستسهل هذه الخطوة حصول الشركات المُسجَّلة في دولة الإمارات، على خدمات ومنتجات الاتحاد للمعلومات الائتمانية، دون الحاجة لزيارة أي من فروعها في أبوظبي أو دبي.

ووقّع كلّ من مروان أحمد لطفي المدير العام للاتحاد للمعلومات الائتمانية، وراشد علي الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة «الأنصاري للصرافة»، اتفاقية التعاون، في حفل حضره نخبة من المديرين من الجهتين.

وقال مروان أحمد لطفي المدير العام للاتحاد للمعلومات الائتمانية: «مع تزايد طلب الشركات للحصول على الائتمان، قمنا بتبسيط عملية الحصول على التقرير الائتماني للشركات في جميع أنحاء الدولة. والآن، يمكن للشركات تقديم طلب التقرير الائتماني للشركة عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد للمعلومات الائتمانية، ثم زيارة أي فرع من فروع الأنصاري للصرافة، لدفع الرسوم والحصول على التقرير الائتماني. وهذا يؤكد لعملائنا دورنا الراسخ في استمرار تقديم خدمات رقمية سَلسة، ودون تأخير».

بدوره، قال راشد علي الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة «الأنصاري للصرافة»: «إدراكاً للدور الحيوي الذي تلعبه تقارير الائتمان، نُعرب عن سعادتنا بالتعاون مع «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، لتمكين الشركات من الحصول على التقارير الائتمانية بسهولة أكبر، عبر شبكة فروعنا المنتشرة في جميع أنحاء الدولة. وتنعكس هذه الخطوة إيجابياً على الشركات التي تمارس أعمالها في الدولة، وتسهم في تعزيز الكفاءة، وتسهيل اتخاذ القرارات المستندة إلى المعلومات والبيانات. وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية، تماشياً مع رؤيتنا وأهدافنا المشتركة، المتمثّلة في تحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز القيمة التي نُتيحها للشركات العاملة في الدولة».

وتقدّم «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، منتجات التقييم والتقارير الائتمانية للأفراد والشركات، حيث يشتمل التقرير الائتماني على كافة المعلومات الائتمانية تفصيلاً، أما التقييم الائتماني، فهو عبارة عن رقم ثلاثي، يشير إلى مدى احتمال تعثّر الفرد أو الشركة بسداد الالتزامات المالية خلال فترة 12 شهراً. ويتراوح التقييم الخاص بالمتعاملين بين 300 نقطة كحدّ أدنى، و900 نقطة كحدّ أقصى.