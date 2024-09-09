400 شركة لإدارة الثروات والأصول في مركز دبي المالي العالمي

أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن إجراء تحديثات عدة تساهم في تعزيز مكانته كمركز عالمي مفضّل لشركات إدارة الثروات والأصول.

وقال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: يشهد قطاع إدارة الثروات والأصول في مركز دبي المالي العالمي نمواً متسارعاً يفوق معدلات السوق، مما يؤكّد مكانة المركز كوجهة مفضلة لشركات هذا القطاع على مستوى المنطقة. ومع وجود أكثر من 400 شركة لإدارة الثروات والأصول تعمل انطلاقاً من المركز، واستجابةً للطلب المتزايد من صناديق التحوط ومنصات الصناديق وشركات إدارة الأصول المتخصصة، يسعدنا إطلاق «مركز صناديق التحوط التابع لمركز دبي المالي العالمي».

ويستقطب مركز دبي المالي العالمي أعداداً متزايدة من شركات إدارة الثروات والأصول، حيث ارتفع عدد هذه الشركات فيه من 350 شركة في نهاية عام 2023 إلى أكثر من 400 شركة الآن محققاً نمواً يفوق نمو سوق المناطق المالية الحرة في دولة الإمارات بعشرة أضعاف. وتواصل منظومة صناديق التحوط في المركز نموّها وازدهارها، حيث يضم حالياً 60 صندوق تحوّط خالص، بما في ذلك 44 صندوقاً من «نادي المليار دولار».

ويعكس هذا النمو قوة منظومة إدارة الثروات والأصول في المركز المالي، والذي انضمت إليه مؤخراً العديد من صناديق التحوط مُتعددة الاستراتيجيات، ومنصّات الصناديق، وحلول الاستضافة التنظيمية لإدارة الاستثمارات، ومديري الأصول العالميين. وتشمل قائمة الشركات العاملة ضمن المركز: أول فندز؛ أستر كابيتال مانجمنت؛ بلو كريست؛ ؛ إيسلر كابيتال المحدودة (مركز دبي المالي العالمي)؛ جي إن إي بارتنرز؛ بولين كابيتال مانجمنت؛ برينسيبال إنفستور مانجمنت المحدودة (مركز دبي المالي العالمي)؛ تي سي دبليو لإدارة الاستثمار؛ تيودور كابيتال، وشركة ويستبيك.

ويطمح مركز دبي المالي العالمي في الربع الأول من عام 2025 إلى إنشاء بيئة عمل شاملة تستوعب مجموعة واسعة من الكيانات المالية، بما في ذلك صناديق التحوط ومنصات الصناديق وشركات إدارة الأصول المتخصصة، يدعمه في ذلك نموّه المطّرد ومحفظة مشاريعه الاستثنائية.

ويمثل «مركز صناديق التحوط التابع لمركز دبي المالي العالمي» الخيار الأمثل للشركات والمواهب الطموحة التي تسعى للنمو والتطور، حيث يوفر بيئة عمل مرنة تشجع على التعاون والتواصل الفعال بين الخبراء. ويمكن للمتقدمين من شركات إدارة الثروات والأصول الانضمام إلى قائمة الانتظار الآن، حيث يتم تخصيص الأماكن على أساس أسبقية الحضور.

يعد «مركز صناديق التحوط التابع لمركز دبي المالي العالمي» أحدث مبادرة استراتيجية لتطوير قطاع إدارة الثروات والأصول، إلى جانب خطط عمل أخرى حديثة، بما في ذلك الشراكات مع جمعية إدارة الاستثمار البديل (AIMA)، وديل كاتاليست، وإتش إف ماركتس، ومجلس معايير الاستثمارات البديلة (SBAI).





آفاق واعدة

يتناول تقرير صادر عن مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية أحدث الاتجاهات في مجال إدارة الثروات والأصول العالمية.

وأظهر التقرير تسجيل الإمارات أكبر نسبة نمو كمركز للحجز، حيث شهدت الدولة نمواً بنسبة 9% في الأصول المدارة، وهذا أعلى من أي مركز حجز آخر في عام 2023. ويوضح التقرير سبل استفادة مركز دبي المالي العالمي من تدفقات الثروة إلى دبي والمنطقة، بما في ذلك زيادة أعداد ذوي الملاءة المالية العالية مثل أصحاب الملايين، والـ«سنتي-مليونير»، والمكاتب العائلية، والشركات المالية الرائدة. وتضم دبي 62% من ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات الخاصة، ومن المتوقع أن تشهد دولة الإمارات أكبر زيادة صافية في أعداد أصحاب الملايين مع استقبالها نحو 6700 آخرين في عام 2024.

ويسلّط التقرير الضوء على دبي باعتبارها نموذجاً لقاعدة متنامية من مديري الصناديق والمستثمرين، حيث تتمتع بميزة مضاعفة كبيئة خصبة للاستثمار بسبب وجود قاعدة متينة وضخمة من رأس المال العام والخاص، فضلاً عن الموقع المستقر الذي تتمتع به المدينة والمناسب للأعمال التجارية، حيث يمكن الوصول إلى أكثر من 40 كياناً إقليمياً؛ بما في ذلك مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وصندوق دبي للاستثمارات. علاوةً على ذلك، يمكن للعملاء الاستفادة من رؤوس أموال خاصة تصل قيمتها إلى 3.5 تريليون دولار، حيث تعد دبي عاصمة رأس المال الخاص مع احتضانها أكبر تجمعٍ لأصحاب الثروات في المنطقة.

ويشير التقرير أيضاً إلى تفوق دبي في توفير خيارات نمط حياة تناسب احتياجات أصحاب المواهب العالية وعائلاتهم.

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