عروض مزيفة تستهدف جمهور «أيفون 16»

بدأ مجرمو الإنترنت استغلال الحماس المحيط بـ«أيفون 16» من خلال عمليات خداع تستهدف الجمهور، حيث اكتشف باحثو كاسبرسكي أن مصادر التهديد تغري المستخدمين بتزييف الطلبات المسبقة، وعروض المشترين الأوائل، والدعم الفني، وكل ذلك عبر مواقع إلكترونية مقنعة لا تسبب سوى الخسائر المالية.





الخصومات

إحدى عمليات الاحتيال الشائعة التي يستخدمها الجناة هي تقديم فرصة لأول المستخدمين لطلب أحدث إصدار من أيفون مسبقاً بخصم يبلغ 40% تقريباً. ويتم توجيه الضحايا لموقع إلكتروني أنيق يعرض هواتف أيفون الجديدة ويغريهم بأن «يكونوا ضمن أوائل من يستمتعون بالتكنولوجيا المتطورة». لكن وبمجرد النقر فوق الرابط، يُطلب من الضحايا إدخال معلومات الفوترة والشحن الخاصة بهم، مع خيار للدفع بواسطة تطبيق PayPal. يتم إنشاء فاتورة مزيفة عند النقر فوق «إضافة لسلة التسوق» أو «شراء»، مع الأخذ في الاعتبار الضريبة والشحن، بل تقديم «شحن مجاني» للطلبات التي تزيد قيمتها عن 1000 دولار.

بمجرد تأكيد الدفع، يدرك الضحايا سريعاً أن أموالهم قد اختفت من حساباتهم بدون استلام هاتف «أيفون 16». والأسوأ هو وقوع المعلومات الشخصية للضحايا في أيدي المحتالين، والذين قد يبيعونها على الإنترنت المظلم.





تحديث الهاتف



واكتشف خبراء كاسبرسكي أيضاً عرضاً مزيفاً للحصول على الدعم الفني لهاتف iPhone من أجل تحديثه. كما يزعم الموقع الإلكتروني المزيف أنه يوجّه المستخدمين لصفحة يمكنهم من خلالها الإبلاغ عن فقدان الهاتف أو سرقته، وصفحة أخرى لمساعدتهم على العثور على أجهزتهم. وأخيراً، ثمة خيار يمكّن الضحايا من الوصول لخدمة الصيانة. في المقابل، كل ما تطلبه الصفحة من الضحايا هو تسجيل الدخول بواسطة حساب Apple ID الخاص بهم.





«آبل أي دي»

قد لا يبدو ملء خانة واحدة فقط لبيانات الاعتماد أمراً خطيراً، إلا أن مستخدمي منتجات أبل يدركون أنه إذا قام شخص ما بسرقة حساب Apple ID الخاص بهم، فهو يتملك بذلك مقاليد التحكم بأجهزتهم. إذ يمكن للمحتالين الوصول للتفاصيل الشخصية مثل الاسم، وعنوان البريد الإلكتروني، والمزيد، وبيعها على الإنترنت المظلم. ويمكنهم التسلل لحساب iCloud الخاص بهم، والوصول لصورهم، ومستنداتهم، والنسخ الاحتياطية لأجهزتهم. ليس هذا فحسب، بل يمكنهم إجراء عمليات شراء غير مصرح بها بواسطة حسابات Apple ID، وعرض رصيد حسابات الضحايا، وسرقة الأموال من محفظة Apple Wallet الخاصة بهم. والأسوأ أنهم يستطيعون إغلاق أجهزة الضحايا والمطالبة بفدية.





استغلال الحماسة

قالت أولجا سفيستونوفا، الخبيرة الأمنية لدى كاسبرسكي: «كما هو الحال مع معظم الإصدارات التكنولوجية الجديدة، فقد أثار إطلاق هاتف iPhone 16 حماسةً هائلةً. ويسارع المجرمون السيبرانيون لاستغلال هذه الضجة، ولذلك يجب أن يكون المستهلكون أكثر يقظةً وحذراً في أوقات كهذه بالتحديد. عند إجراء عمليات شراء جديدة، يجب الالتزام بالقنوات الرسمية، والتشكك بشأن الصفقات التي تبدو أفضل من أن يتم تصديقها، والتحقق دائماً من الروابط قبل مشاركة أي معلومات شخصية. ويعتمد المخادعون على قلة حذر المعجبين المتحمسين، ولذلك تُعد اليقظة ضرورية للغاية».

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