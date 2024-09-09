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سوق دبي الحرة راعيا رسميا لبطولة بريميير بادل P1 دبي

9/9/2024 9:13:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت جالوب جلوبال، الشركة المنظمة للنسخة الأولى من بطولة "بريميير بادل P1 دبي"، أن سوق دبي الحرة أصبحت الجهة الراعية الرسمية للبطولة.

وتُقام النسخة الأولى من بطولة "بريميير بادل P1 دبي" من 3 حتى 10 نوفمبر المقبل في استاد سوق دبي الحرة للتنس بمنطقة القرهود.

وتتضمن اتفاقية الرعاية التعاون مع علامة محلية بارزة تتميز بخبرة واسعة تمتد لعقود في مجال تنظيم الفعاليات الرياضية، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الفعالية وترسيخ مكانة الإمارة بوصفها مركزاً رائداً لاستضافة المنافسات الرياضية الدولية.
وتعد بطولة "بريميير بادل P1 دبي" جزءاً من جولة بريميير بادل التي تضم 25 بطولة في 18 دولة بخمس قارات.

وتستقطب البطولة مجموعة من أبرز اللاعبين العالميين ضمن فئتي الرجال والسيدات لتتيح لهم فرصة الفوز بجائزة إجمالية قدرها 470 ألف يورو“1.89 مليون درهم إماراتي”.

وتقام البطولة لمدة أسبوع تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وهي ثمرة التعاون المشترك المدعوم من قبل اتحاد الإمارات للبادل تنس ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي وجولة بريميير بادل وشركة جالوب جلوبال.

وقال إيفان موديا، مدير بطولة بريميير بادل P1 دبي والرئيس التنفيذي لشركة جالوب جلوبال إن التعاون مع سوق دبي الحرة لرعاية النسخة الأولى من بطولة بريميير بادل P1 دبي يعد خطوة كبيرة في مسيرة الفعالية، لا سيما أنها تتميز بخبرة تمتد لعقود من عقد الشراكات مع أبرز الاتحادات والفعاليات الرياضية.

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