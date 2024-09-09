الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن تفاصيل كأس السوبر المصري 2024

أصدر الاتحاد المصري بياناً رسمياً يكشف فيه تفاصيل بطولة كأس السوبر المصري لموسم 2024، التي تستضيفها العاصمة أبوظبي، أكتوبر المقبل.

تأتي هذه النسخة بعد التعديلات الكبيرة التي أُدخلت في النسخة السابقة، حيث توسعت البطولة لتشمل أربعة فرق بدلاً من فريقين.

نظام البطولة وتفاصيل المباريات

كشف عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على لجنة المسابقات، عن تفاصيل نظام البطولة لهذا الموسم.



وستشهد البطولة مشاركة:

بطل المصري

بطل كأس مصر

بطل كأس الرابطة المحترفة

حامل الكارت الذهبي، الذي حصل عليه نادي الزمالك هذا الموسم

وأضاف حسين أن مباريات كأس السوبر ستُقام وفقاً للنظام التالي:

مواجهة بين بطل الدوري المصري وبطل كأس الرابطة

مباراة بين بطل كأس مصر وصاحب الكارت الذهبي

كما أشار حسين إلى أنه سيتم تنظيم مباراة لتحديد صاحب المركزين الثالث والرابع، مما يضيف بُعداً تنافسياً إضافياً للبطولة.

مواعيد المباريات

ستُقام منافسات كأس السوبر المصري في الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر، وتضم المباريات:

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا يوم 18 أكتوبر

الزمالك ضد بيراميدز يوم 18 أكتوبر

الجدير بالذكر أن الأهلي هو حامل لقب البطولة في نسختها الماضية، التي أُقيمت في الإمارات، حيث توج باللقب على حساب مودرن سبورت.