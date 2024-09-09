رودريغو يعبر عن إحباطه: توقعت مكانًا في قائمة المرشحين للكرة الذهبية

أعرب البرازيلي رودريغو غوس، مهاجم ريال مدريد، عن خيبة أمله لعدم إدراجه في قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، وذلك بالرغم من تألقه اللافت في الموسم الماضي مع النادي الملكي.



جاء ذلك بعدما كشفت مجلة "فرانس فوتبول" عن قائمة المرشحين للجائزة المرموقة، والتي خلت من أسماء كبيرة مثل كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي، ومحمد صلاح.

القائمة ضمت أسماءً لامعة مثل فينيسيوس جونيور، جود بيلينغهام، كيليان مبابي، إيرلينغ هالاند، ورودري مانشستر سيتي، بينما غاب رودريغو رغم مساهماته الهامة مع فريقه في الموسم المنقضي.

رودريغو يعبر عن استيائه

في تصريحاته التي نقلها الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، قال رودريغو: "شعرت بالاستياء عندما رأيت أنني لم أُدرج ضمن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية. أعتقد أنني كنت أستحق ذلك".



وأضاف اللاعب: "لا أقلل من قيمة اللاعبين الموجودين في القائمة، لكنني أرى أنني كنت أستحق مكانًا هناك. كان ذلك مفاجئًا بالنسبة لي، وما حدث خارج عن إرادتي".

ورغم عدم ترشيحه للجائزة، أكد رودريغو أن حافزه الأكبر هو السعي للمزيد من النجاح مع ريال مدريد، قائلاً: "ريال مدريد هو أفضل نادٍ في العالم، وهذا ما يدفعني لتقديم الأفضل يومياً. أستيقظ كل يوم لأتدرب وأصبح لاعبًا أفضل لأكون على مستوى هذا النادي العظيم".

أرقام رودريغو في الموسم الماضي

رودريغو، البالغ من العمر 23 عامًا، لعب دورًا كبيرًا مع ريال مدريد في موسم 2023-2024.



وشارك في 51 مباراة بمختلف البطولات، حيث سجل 17 هدفًا وصنع 9 أهداف أخرى.



هذه الأرقام جعلته واحدًا من أبرز العناصر الهجومية في الفريق، وهو ما عزز قيمته السوقية التي تُقدر حاليًا بحوالي 110 ملايين يورو.

وتستمر مسيرة رودريغو مع ريال مدريد حتى صيف 2028، وساهم البرازيلي في تحقيق الفريق للعديد من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني، كأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الأوروبي.

حلم الكرة الذهبية مستمر

رغم استبعاده من قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية هذا العام، يبقى حلم رودريغو حيًا، حيث أكد أن طموحه لا يتوقف عند حدود معينة.



ومع التزامه بتقديم الأفضل يومًا بعد يوم، قد يكون البرازيلي الشاب أحد أبرز المرشحين للجائزة في السنوات المقبلة.